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Країнам НАТО загрожує війна: Коваленко закликав змінити підходи Європи

Країнам НАТО загрожує війна: Коваленко закликав змінити підходи Європи

Київ • УНН

 • 25430 перегляди

Андрій Коваленко попередив про можливу війну в країнах НАТО через 4-6 років. За його словами, Європа має посилити військову співпрацю зі США та використовувати досвід української армії.

Якщо Європа не змінить свої підходи, війна в країнах НАТО гарантована. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Дивіться, якщо підходи не зміняться, війна в країнах НАТО гарантована. Європа має діяти жорсткіше і терміново. 4-6 років і буде війна в Європі, там будуть російські, кндрівські та іранські проксі. Вони нападуть на Європу,

- написав Коваленко.

Він наголосив, що Європа повинна збільшити закупівлі американської зброї та зберегти якомога більше американських військових баз.

Коваленко також вважає, що європейські країни мають не лише обговорювати можливість відправки військових в Україну, а й використовувати досвід української армії, яка єдина в Європі має реальний бойовий досвід у сучасній війні.

Звісно, путін думає, що він все "порішав" і з США все буде добре в нього, але це зовсім не так і це ще всі побачать. Демократії мають змінити підходи і віднайти власні яйця, бо буде велика війна, яку ще поки можна зупинити,

- додав Коваленко.

Нагадаємо

Трамп заявив, що Третя світова війна "не так вже й далеко". Водночас він висловив впевненість, що вона не станеться за його президентства.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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