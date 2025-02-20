"Третя світова війна не так вже й далеко" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Третя світова війна "не так вже й далеко". Водночас він висловив впевненість, що вона не станеться за його президентства. Про це інформує CNN із посиланням на виступ американського лідера на Саміті Інституту майбутніх інвестиційних ініціатив у Маямі, передає УНН.

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В середу, 19 лютого Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час свого виступу на Саміті висловив сподівання, що досягне миру, увійде в історію як миротворець і що "гряде золотий вік Америки".

Трамп вказав на триваючі конфлікти на Близькому Сході та в Україні, попередивши, що "Третя світова війна" "не так вже й далеко", але заявив, що його президентство не допустить її виникнення.

По всьому світу я швидко рухаюся до припинення воєн, врегулювання конфліктів і відновлення миру на планеті - я хочу миру, і я не хочу бачити, як ... всіх вбивають - сказав глава Білого дому.

"Нікому не вигідна Третя світова війна, і ви не так вже й далеко від неї, скажу вам прямо зараз, ви не так вже й далеко", - додав президент США.

При цьому, Трамп заявив, що якби адміністрація колишнього президента США Джо Байдена залишилася при владі на ще один термін, то її політика привела б до початку Третьої світової війни вже протягом року.

Американський лідер подякував Саудівській Аравії, яка підтримала проведення саміту в середу, за організацію переговорів між США й рф на цьому тижні, назвавши їх "великим кроком".

Щодо президента Володимира Зеленського, Дональд Трамп назвав його "скромним успішним коміком" і "диктатором без виборів", повторюючи російські тези про українського президента.

Нагадаємо

Делегації США та рф під час переговорів в Ер-Ріяді домовились про мирний план з трьох етапів. План передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні та підписання остаточної угоди.

Трамп налаштований рухатися дуже швидко по переговорах щодо потенційної мирної угоди в Україні - радник