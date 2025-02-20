"Третья мировая война не так уж и далеко" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война "не так уж и далеко". При этом он выразил уверенность, что она не произойдет при его президентстве. Об этом информирует CNN со ссылкой на выступление американского лидера на Саммите Института будущих инвестиционных инициатив в Майами, передает УНН.

Детали

В среду, 19 февраля Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время своего выступления на Саммите выразил надежду, что достигнет мира, войдет в историю как миротворец и что "грядет золотой век Америки".

Трамп указал на продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, предупредив, что "Третья мировая война" "не так уж и далеко", но заявил, что его президентство не допустит ее возникновения.

По всему миру я быстро двигаюсь к прекращению войн, урегулированию конфликтов и восстановлению мира на планете - я хочу мира, и я не хочу видеть, как ... всех убивают - сказал глава Белого дома.

"Никому не выгодна Третья мировая война, и вы не так уж и далеко от нее, скажу вам прямо сейчас, вы не так уж и далеко", - добавил президент США.

При этом, Трамп заявил, что если бы администрация бывшего президента США Джо Байдена осталась у власти на еще один срок, то ее политика привела бы к началу Третьей мировой войны уже в течение года.

Американский лидер поблагодарил Саудовскую Аравию, которая поддержала проведение саммита в среду, за организацию переговоров между США и рф на этой неделе, назвав их "большим шагом".

Что касается президента Владимира Зеленского, Дональд Трамп назвал его "скромным успешным комиком" и "диктатором без выборов", повторяя российские тезисы об украинском президенте.

Напомним

Делегации США и рф во время переговоров в Эр-Рияде договорились о мирном плане из трех этапов. План предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения."

Трамп настроен двигаться очень быстро по переговорам по потенциальному мирному соглашению в Украине - советник