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Странам НАТО грозит война: Коваленко призвал изменить подходы Европы

Странам НАТО грозит война: Коваленко призвал изменить подходы Европы

Киев  •  УНН

 • 11351 просмотра

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Андрей Коваленко предупредил о возможной войне в странах НАТО через 4-6 лет. По его словам, Европа должна усилить военное сотрудничество с США и использовать опыт украинской армии.

Если Европа не изменит свои подходы, война в странах НАТО гарантирована. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Смотрите, если подходы не изменятся, война в странах НАТО гарантирована. Европа должна действовать жестче и срочно. 4-6 лет и будет война в Европе, там будут российские, кндровские и иранские прокси. Они нападут на Европу,

- написал Коваленко.

Он подчеркнул, что Европа должна увеличить закупки американского оружия и сохранить как можно больше американских военных баз.

Коваленко также считает, что европейские страны должны не только обсуждать возможность отправки военных в Украину, но и использовать опыт украинской армии, которая единственная в Европе имеет реальный боевой опыт в современной войне.

Конечно, Путин думает, что он все "порешал" и с США все будет хорошо у него, но это совсем не так и это еще все увидят. Демократии должны изменить подходы и найти собственные яйца, потому что будет большая война, которую еще пока можно остановить,

- добавил Коваленко.

Напомним

Трамп заявил, что Третья мировая война "не так уж и далеко". В то же время он выразил уверенность, что она не произойдет при его президентстве.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
yevropaЕвропа
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
iranИран

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