Странам НАТО грозит война: Коваленко призвал изменить подходы Европы

Если Европа не изменит свои подходы, война в странах НАТО гарантирована. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.



Смотрите, если подходы не изменятся, война в странах НАТО гарантирована. Европа должна действовать жестче и срочно. 4-6 лет и будет война в Европе, там будут российские, кндровские и иранские прокси. Они нападут на Европу, - написал Коваленко.

Он подчеркнул, что Европа должна увеличить закупки американского оружия и сохранить как можно больше американских военных баз.

Коваленко также считает, что европейские страны должны не только обсуждать возможность отправки военных в Украину, но и использовать опыт украинской армии, которая единственная в Европе имеет реальный боевой опыт в современной войне.

Конечно, Путин думает, что он все "порешал" и с США все будет хорошо у него, но это совсем не так и это еще все увидят. Демократии должны изменить подходы и найти собственные яйца, потому что будет большая война, которую еще пока можно остановить, - добавил Коваленко.

Напомним

Трамп заявил, что Третья мировая война "не так уж и далеко". В то же время он выразил уверенность, что она не произойдет при его президентстве.

