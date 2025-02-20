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План Трампа про припинення війни в Україні "дуже близький до капітуляції" - ексрадник президента США

План Трампа про припинення війни в Україні "дуже близький до капітуляції" - ексрадник президента США

Київ • УНН

 • 30742 перегляди

Ексрадник Трампа Джон Болтон назвав план припинення війни в Україні "близьким до капітуляції" перед росією. За його словами, такий план може призвести до виходу США з НАТО та розділу України.

Запропонований президентом США Дональдом Трампом план щодо припинення війни в Україні "досить близький до капітуляції" перед російським диктатором володимиром путіним. Цей процес може призвести до виходу США з НАТО.

Про це в інтерв’ю Politico сказав колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, результатом "будь-якої такої угоди" буде послаблення безпеки як України, так і Європи.

Я думав, що Трамп вийде з НАТО, але він ще не зробив цього, але ви чуєте, як починає грати музика. … Припинення вогню, створення мілітаризованої зони, початок переговорів, Україна відмовляється від вступу в НАТО - все це домовленість, яку насправді могли написати в Кремлі

- зазначив політик.

Він також виступив проти ідеї введення в Україну західних військових.

Я проти розгортання миротворчих сил. Досвід роботи з ООН показав, що коли ви розгортаєте миротворчі сили, вони можуть стати постійною частиною ландшафту, і в цьому випадку означати фактичний розділ України, який може статися де-юре через певний час

- прогнозує Болтон. 

На його думку, натомість Європа має рішуче підтримувати Україну – зокрема, зброєю, а не брати участь у плануванні майбутніх сценаріїв, узгоджених між Трампом і путіним.

Немає абсолютного зобов’язання вести переговори про припинення вогню. Отже, якщо ви не готові відмовитися від будь-якої можливості повернення Україні своєї території, ідея про те, що ви збираєтеся заморозити існуючі лінії контролю, є потенційно дуже небезпечною

- резюмував ексрадник Трампа.

Контекст

За даними The Telegraph, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить Дональду Трампу план розгортання в Україні близько 30 тисяч європейських військових для підтримання режиму припинення вогню. Він закликатиме президента США тримати американські винищувачі і ракети в готовності в Східній Європі, щоб відповісти потужною силою, якщо росія порушить умови перемир'я, яке буде укладене. 

Після переговорів у Ер-Ріяді, Трамп все більш підтримує вигідні рф наративи та називає Зеленського "диктатором" - CNN19.02.25, 20:24 • 70892 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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