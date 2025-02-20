План Трампа про припинення війни в Україні "дуже близький до капітуляції" - ексрадник президента США

Запропонований президентом США Дональдом Трампом план щодо припинення війни в Україні "досить близький до капітуляції" перед російським диктатором володимиром путіним. Цей процес може призвести до виходу США з НАТО.

Про це в інтерв’ю Politico сказав колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє УНН.

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За його словами, результатом "будь-якої такої угоди" буде послаблення безпеки як України, так і Європи.

Я думав, що Трамп вийде з НАТО, але він ще не зробив цього, але ви чуєте, як починає грати музика. … Припинення вогню, створення мілітаризованої зони, початок переговорів, Україна відмовляється від вступу в НАТО - все це домовленість, яку насправді могли написати в Кремлі

Він також виступив проти ідеї введення в Україну західних військових.

Я проти розгортання миротворчих сил. Досвід роботи з ООН показав, що коли ви розгортаєте миротворчі сили, вони можуть стати постійною частиною ландшафту, і в цьому випадку означати фактичний розділ України, який може статися де-юре через певний час