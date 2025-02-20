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Прем'єр Британії запропонує Трампу план розміщення 30 тисяч військових ЄС в Україні

Прем'єр Британії запропонує Трампу план розміщення 30 тисяч військових ЄС в Україні

Київ • УНН

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Британський прем'єр запропонує план розгортання європейського миротворчого контингенту в Україні для контролю режиму припинення вогню. США мають забезпечити повітряну підтримку з баз у Східній Європі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить Дональду Трампу план розгортання в Україні близько 30 тисяч європейських військових для підтримання режиму припинення вогню. Про цей пише видання The Telegraph із посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Очікується, що Стармер під час зустрічі у Вашингтоні наступного тижня детально опише те, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання будь-якої угоди про припинення вогню, яка буде укладена за посередництва президента США Дональда Трампа.

За словами західних чиновників, поінформованих про ці плани, він закликатиме Трампа тримати американські винищувачі і ракети в готовності в Східній Європі, щоб відповісти потужною силою, якщо росія порушить умови перемир'я, яке буде укладене.

Англо-французька стратегія "сил заспокоєння" була представлена найвпливовішим європейським лідерам на екстреній зустрічі в Парижі на початку цього тижня, коли вони намагалися відреагувати на початок мирних переговорів Трампа з володимиром путіним

- йдеться у дописі The Telegraph.

Стратегію розробили на тлі побоювань, що президент США вмиє руки щодо України та будь-якого припинення вогню майже одразу після укладення будь-якої угоди.

Зазначається, що Стармер буде доводити, що в інтересах США залишатися залученими до запобігання третього вторгнення росії після завершення бойових дій.

The Telegraph повідомляє, що згідно з англо-французьким планом, менше 30 000 військовослужбовців під керівництвом європейців будуть розміщені в українських містах, портах та інших критично важливих об'єктах інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішніх ліній фронту.

Замість того, щоб розміщувати набагато більший контингент в охопленій війною країні, місія покладатиметься на "технічний моніторинг", включаючи літаки розвідки, спостереження і рекогносцировки, безпілотники і супутники, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається

- сказав західний чиновник.

Джерело додало, що операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, щоб "відстежувати і відбивати атаки", щоб знову відкрити повітряний простір України і зробити можливими комерційні польоти.

За інформацією The Telegraph, військово-морські патрульні кораблі також будуть направлені до Чорного моря для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним шляхам.

Видання додає, що план, викладений західними офіційними особами, далекий від 200-тисячної миротворчої місії, яку вимагає Володимир Зеленський, президент України, як можливу ціну за підписання мирної угоди.

Але з огляду на те, що Німеччина, Іспанія та Італія виступають проти розгортання миротворчої місії, європейські можливості для забезпечення майбутнього України видаються обмеженими.

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Залишаючи переговори в Парижі, Стармер заявив, що така операція потребуватиме "підтримки США", щоб утримати росію від повторного нападу.

Ця підтримка може включати американські винищувачі, дислоковані в Румунії та Польщі, готові відповісти на будь-яку майбутню російську агресію.

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На східних кордонах НАТО також може базуватися набагато більший багатонаціональний сухопутний контингент, який у разі необхідності може бути перекинутий для захисту європейських військ в Україні.

Ця стратегія також відповідає довгостроковій політиці не втягувати війська НАТО в пряму конфронтацію з російськими військами на підтримку України.

Є сподівання, що Трамп підтримає цю стратегію, оскільки це означатиме, що американські війська не будуть розгорнуті в Україні після війни

- резюмує видання.

"Європейський чиновник повідомив The Telegraph, що НАТО також доведеться розпочати дискусії щодо статті 5 про взаємну оборону, в якій йдеться про те, що напад на одного члена НАТО є нападом на всіх. Хоча не очікується, що це положення поширюватиметься на європейські війська, дислоковані в Україні, деякі країни наполягатимуть на тому, щоб воно залишалося в силі, якщо москва вирішить напасти на їхню територію через розгортання військ", - повідомляє видання.

Нагадаємо

Раніше Кір Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення мирних угод. Британія планує відігравати провідну роль у гарантуванні безпеки України та виділяє 3 млрд фунтів щорічно до 2030 року.

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