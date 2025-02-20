Премьер Британии предложит Трампу план размещения 30 тысяч военных ЕС в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит Дональду Трампу план развертывания в Украине около 30 тысяч европейских военных для поддержания режима прекращения огня. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Ожидается, что Стармер во время встречи в Вашингтоне на следующей неделе подробно опишет то, как европейские войска смогут обеспечить соблюдение любого соглашения о прекращении огня, которое будет заключено при посредничестве президента США Дональда Трампа.

По словам западных чиновников, информированных об этих планах, он будет призывать Трампа держать американские истребители и ракеты в готовности в Восточной Европе, чтобы ответить мощной силой, если россия нарушит условия перемирия, которое будет заключено.

Англо-французская стратегия "сил успокоения" была представлена самым влиятельным европейским лидерам на экстренной встрече в Париже в начале этой недели, когда они пытались отреагировать на начало мирных переговоров Трампа с владимиром путиным - говорится в заметке The Telegraph.

Стратегию разработали на фоне опасений, что президент США умоет руки в отношении Украины и любого прекращения огня почти сразу после заключения любого соглашения.

Отмечается, что Стармер будет доказывать, что в интересах США оставаться вовлеченными в предотвращение третьего вторжения России после завершения боевых действий.

The Telegraph сообщает, что согласно англо-французскому плану, менее 30 000 военнослужащих под руководством европейцев будут размещены в украинских городах, портах и других критически важных объектах инфраструктуры, таких как атомные электростанции, вдали от нынешних линий фронта.

Вместо того, чтобы размещать гораздо больший контингент в охваченной войной стране, миссия будет полагаться на "технический мониторинг", включая самолеты разведки, наблюдения и рекогносцировки, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить "полную картину происходящего - сказал западный чиновник.

Источник добавил, что операция будет подкреплена достаточной огневой мощью, чтобы "отслеживать и отражать атаки", чтобы вновь открыть воздушное пространство Украины и сделать возможными коммерческие полеты.

По информации The Telegraph, военно-морские патрульные корабли также будут направлены в Черное море для мониторинга российских угроз коммерческим судоходным путям.

Издание добавляет, что план, изложенный западными официальными лицами, далек от 200-тысячной миротворческой миссии, которую требует Владимир Зеленский, президент Украины, как возможную цену за подписание мирного соглашения.

Но учитывая то, что Германия, Испания и Италия выступают против развертывания миротворческой миссии, европейские возможности для обеспечения будущего Украины представляются ограниченными.

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Покидая переговоры в Париже, Стармер заявил, что такая операция потребует "поддержки США", чтобы удержать россию от повторного нападения.

Эта поддержка может включать американские истребители, дислоцированные в Румынии и Польше, готовые ответить на любую будущую российскую агрессию.

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На восточных границах НАТО также может базироваться гораздо больший многонациональный сухопутный контингент, который в случае необходимости может быть переброшен для защиты европейских войск в Украине.

Эта стратегия также соответствует долгосрочной политике не втягивать войска НАТО в прямую конфронтацию с российскими войсками в поддержку Украины.

Есть надежда, что Трамп поддержит эту стратегию, поскольку это будет означать, что американские войска не будут развернуты в Украине после войны - резюмирует издание.

2Европейский чиновник сообщил The Telegraph, что НАТО также придется начать дискуссии по статье 5 о взаимной обороне, в которой говорится о том, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех. Хотя не ожидается, что это положение будет распространяться на европейские войска, дислоцированные в Украине, некоторые страны будут настаивать на том, чтобы оно оставалось в силе, если москва решит напасть на их территорию через развертывание войск", - сообщает издание.

Напомним

Ранее Кир Стармер заявил о готовности разместить британские войска в Украине для обеспечения мирных соглашений. Великобритания планирует играть ведущую роль в обеспечении безопасности Украины и выделяет 3 млрд фунтов ежегодно до 2030 года.

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