"Уже этим летом": Зеленский назвал страны, которые могут стать следующими целями россии

Польша и Литва могут стать следующими целями российской агрессии, если ее не остановить в Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News, передает УНН.

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Президент Украины также предостерег от возможных последствий для НАТО в случае, если агрессора не удастся остановить или если Соединенные Штаты выйдут из Альянса.

Зеленский обратил внимание на риск более масштабного российского вторжения в другие европейские страны уже этим летом.

Он сослался на данные разведки, которые свидетельствуют об активных военных учениях армии ри на территории беларуси.

Зная, что ему не удалось оккупировать нас, мы не знаем, куда он пойдет. Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы верим, что путин будет вести войну против НАТО - подчеркнул Президент Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что выход США из НАТО станет катастрофическим для Альянса.

По его словам, в таком случае россия начнет агрессивно захватывать территории в Европе, прежде всего страны, которые ранее входили в состав СССР.

Зеленский отметил, что Европа не сможет эффективно ответить на потенциальную российскую агрессию, поскольку не имеет достаточных военных мощностей для самообороны без поддержки США. По его мнению, в такой ситуации каждая страна вынуждена будет защищаться самостоятельно.

Напомним

17 февраля в Париже состоится встреча лидеров ведущих европейских стран, которые обсудят вопросы безопасности и обороны на фоне растущих вызовов в контексте войны в Украине.

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