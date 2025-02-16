"Уже этим летом": Зеленский назвал страны, которые могут стать следующими целями россии

ukenru
Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16:43 • 51918 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 136380 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 135030 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 139459 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 137335 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 186916 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 275801 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 175516 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 163527 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 142675 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина стремится привлечь американских инвесторов и гарантии безопасности - Ермак

Украина стремится привлечь американских инвесторов и гарантии безопасности - Ермак

16 февраля, 11:29 • 41070 просмотра
Как Google удаляла контент по требованию россии и Китая: расследование

Как Google удаляла контент по требованию россии и Китая: расследование

16 февраля, 11:45 • 30742 просмотра
ВСУ освободили село Песчаное и отбросили оккупантов на Покровском направлении - Трегубов

ВСУ освободили село Песчаное и отбросили оккупантов на Покровском направлении - Трегубов

16 февраля, 12:00 • 52944 просмотра
Китай и Бразилия сделали заявление об урегулировании войны в Украине и назвали ее "кризисом"

Китай и Бразилия сделали заявление об урегулировании войны в Украине и назвали ее "кризисом"

16 февраля, 12:33 • 56118 просмотра
Подготовка визита Зеленского и презентация проектов на $500 млн: украинские чиновники начали визит в Саудовскую Аравию

Подготовка визита Зеленского и презентация проектов на $500 млн: украинские чиновники начали визит в Саудовскую Аравию

16 февраля, 15:13 • 44904 просмотра
публикации
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 120183 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 158907 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 275802 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 210373 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 212967 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

18:38 • 23668 просмотра
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 136380 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 121799 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 149002 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 146843 просмотра
Актуальное
"Уже этим летом": Зеленский назвал страны, которые могут стать следующими целями россии

"Уже этим летом": Зеленский назвал страны, которые могут стать следующими целями россии

Киев  •  УНН

 • 3825 просмотра

Read in English

Президент Украины предупредил о возможной агрессии рф против Польши и Литвы, ссылаясь на данные разведки. Зеленский также предостерег о последствиях возможного выхода США из НАТО для европейской безопасности.

Польша и Литва могут стать следующими целями российской агрессии, если ее не остановить в Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News, передает УНН.

Детали

Президент Украины также предостерег от возможных последствий для НАТО в случае, если агрессора не удастся остановить или если Соединенные Штаты выйдут из Альянса.

Зеленский обратил внимание на риск более масштабного российского вторжения в другие европейские страны уже этим летом.

Он сослался на данные разведки, которые свидетельствуют об активных военных учениях армии ри на территории беларуси.

Зная, что ему не удалось оккупировать нас, мы не знаем, куда он пойдет. Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы верим, что путин будет вести войну против НАТО

- подчеркнул Президент Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что выход США из НАТО станет катастрофическим для Альянса.

По его словам, в таком случае россия начнет агрессивно захватывать территории в Европе, прежде всего страны, которые ранее входили в состав СССР.

Зеленский отметил, что Европа не сможет эффективно ответить на потенциальную российскую агрессию, поскольку не имеет достаточных военных мощностей для самообороны без поддержки США. По его мнению, в такой ситуации каждая страна вынуждена будет защищаться самостоятельно.

Напомним

17 февраля в Париже состоится встреча лидеров ведущих европейских стран, которые обсудят вопросы безопасности и обороны на фоне растущих вызовов в контексте войны в Украине.

«Мир в Европе поставлен на карту": в ЕС жестко отреагировали на переговоры Трампа с Путиным13.02.25, 11:41 • 38250 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
litvaЛитва
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы