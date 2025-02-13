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«Мир в Европе поставлен на карту": в ЕС жестко отреагировали на переговоры Трампа с Путиным

Киев  •  УНН

 • 14857 просмотра

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Европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу телефонного разговора Трампа с Путиным об Украине. Министры иностранных дел европейских государств настаивают на участии ЕС в будущих мирных переговорах.

Европейцы стремятся быть приобщенными к мирным переговорам по войне России против Украины.

Об этом говорится в материале Reuters, сообщает УНН.

 Отмечается, что европейские лидеры выразили большую озабоченность по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа с правителем рф Владимиром Путиным.

Мир в Европе поставлен на карту, поэтому нас, европейцев, нужно привлечь

- сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В свою очередь министр обороны Франции Себастьен Лекорню предостерег от «мира через слабость», противопоставив его декларируемому командой Трампа «миру через силу». Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус заявил, что было бы лучше, если бы Вашингтон не дал Москве то, что он назвал уступками, еще до начала мирных переговоров. Тем временем министр национальной обороны Литвы Довиле Сакалиене предупредила, что Европа не должна впадать «в иллюзию, что господин Трамп и господин Путин найдут решение для всех нас», поскольку это будет «смертельной ловушкой».

При этом в совместном заявлении министры иностранных дел европейских государств, включая Великобританию, Францию и Германию, заявили, что Европа должна участвовать в любых будущих переговорах по Украине.

Издание со ссылкой на дипломатический источник в ЕС отмечает, что министры договорились вести «откровенный и требовательный диалог» с официальными лицами США на грядущей Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению европейских лидеров, одной из причин необходимости их участия в переговорах является то, что Вашингтон четко дал понять, что ожидает от них гарантий безопасности для любого мирного соглашения, что может означать развертывание европейских войск в Украине.

Нет варианта не быть за столом переговоров, потому что мы очень важны для реального внедрения этих гарантий безопасности

- отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Дополнение

Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с правителем рф путиным по Украине.

 Позже стало известно, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. По словам президента Украины, стороны обсудили возможности достижения мира и технологическое сотрудничество.

 Впоследствии глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что план Трампа по прекращению войны не является предательством украинских солдат. По его словам, США заинтересованы в достижении мира путем переговоров и продолжат поддерживать НАТО. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
pentagonПентагон
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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