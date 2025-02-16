"Вже цього літа": Зеленський назвав країни, які можуть стати наступними цілями росії
Київ • УНН
Президент України попередив про можливу агресію рф проти Польщі та Литви, посилаючись на дані розвідки. Зеленський також застеріг про наслідки можливого виходу США з НАТО для європейської безпеки.
Польща та Литва можуть стати наступними цілями російської агресії, якщо її не зупинити в Україні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає УНН.
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Президент України також застеріг від можливих наслідків для НАТО у разі, якщо агресора не вдасться зупинити або якщо Сполучені Штати вийдуть з Альянсу.
Зеленський звернув увагу на ризик масштабнішого російського вторгнення в інші європейські країни вже цього літа.
Він послався на дані розвідки, які свідчать про активні військові навчання армії рі на території білорусі.
Знаючи, що йому не вдалося окупувати нас, ми не знаємо, куди він піде. Є ризики, що це можуть бути Польща і Литва, тому що ми віримо, що путін буде вести війну проти НАТО
Крім того, Володимир Зеленський підкреслив, що вихід США з НАТО стане катастрофічним для Альянсу.
За його словами, у такому разі росія почне агресивно захоплювати території в Європі, насамперед країни, які раніше входили до складу СРСР.
Зеленський зазначив, що Європа не зможе ефективно відповісти на потенційну російську агресію, оскільки не має достатніх військових потужностей для самооборони без підтримки США. На його думку, у такій ситуації кожна країна змушена буде захищатися самостійно.
Нагадаємо
17 лютого у Парижі відбудеться зустріч лідерів провідних європейських країн, які обговорять питання безпеки та оборони на тлі зростаючих викликів у контексті війни в Україні.
"Мир у Європі поставлено на карту": у ЄС жорстко відреагували на переговори Трампа з путіним13.02.25, 11:41 • 38657 переглядiв