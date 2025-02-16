"Вже цього літа": Зеленський назвав країни, які можуть стати наступними цілями росії

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 12161 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 48002 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127516 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186312 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150131 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140700 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118443 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108460 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103068 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145722 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 74960 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 29489 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 63942 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 78745 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 72750 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145722 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144669 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278334 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 307110 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242911 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 24968 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 65023 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112789 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135753 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117942 перегляди
Актуальне
"Вже цього літа": Зеленський назвав країни, які можуть стати наступними цілями росії

"Вже цього літа": Зеленський назвав країни, які можуть стати наступними цілями росії

Київ • УНН

 • 55512 перегляди

Президент України попередив про можливу агресію рф проти Польщі та Литви, посилаючись на дані розвідки. Зеленський також застеріг про наслідки можливого виходу США з НАТО для європейської безпеки.

Польща та Литва можуть стати наступними цілями російської агресії, якщо її не зупинити в Україні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає УНН.

Деталі

Президент України також застеріг від можливих наслідків для НАТО у разі, якщо агресора не вдасться зупинити або якщо Сполучені Штати вийдуть з Альянсу.

Зеленський звернув увагу на ризик масштабнішого російського вторгнення в інші європейські країни вже цього літа.

Він послався на дані розвідки, які свідчать про активні військові навчання армії рі на території білорусі.

Знаючи, що йому не вдалося окупувати нас, ми не знаємо, куди він піде. Є ризики, що це можуть бути Польща і Литва, тому що ми віримо, що путін буде вести війну проти НАТО

- наголосив Президент України.

Крім того, Володимир Зеленський підкреслив, що вихід США з НАТО стане катастрофічним для Альянсу.

За його словами, у такому разі росія почне агресивно захоплювати території в Європі, насамперед країни, які раніше входили до складу СРСР.

Зеленський зазначив, що Європа не зможе ефективно відповісти на потенційну російську агресію, оскільки не має достатніх військових потужностей для самооборони без підтримки США. На його думку, у такій ситуації кожна країна змушена буде захищатися самостійно.

Нагадаємо

17 лютого у Парижі відбудеться зустріч лідерів провідних європейських країн, які обговорять питання безпеки та оборони на тлі зростаючих викликів у контексті війни в Україні.

"Мир у Європі поставлено на карту": у ЄС жорстко відреагували на переговори Трампа з путіним13.02.25, 11:41 • 38657 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

ВійнаПолітика
natoNATO
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
lytvaЛитва
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами