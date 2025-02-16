"Вже цього літа": Зеленський назвав країни, які можуть стати наступними цілями росії

Польща та Литва можуть стати наступними цілями російської агресії, якщо її не зупинити в Україні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає УНН.

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Президент України також застеріг від можливих наслідків для НАТО у разі, якщо агресора не вдасться зупинити або якщо Сполучені Штати вийдуть з Альянсу.

Зеленський звернув увагу на ризик масштабнішого російського вторгнення в інші європейські країни вже цього літа.

Він послався на дані розвідки, які свідчать про активні військові навчання армії рі на території білорусі.

Знаючи, що йому не вдалося окупувати нас, ми не знаємо, куди він піде. Є ризики, що це можуть бути Польща і Литва, тому що ми віримо, що путін буде вести війну проти НАТО