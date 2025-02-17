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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский заявил, что есть продвижение в вопросе военного контингента

Зеленский заявил, что есть продвижение в вопросе военного контингента

Киев  •  УНН

 • 10533 просмотра

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Президент заявил о значительном прогрессе в формировании европейского военного контингента в Украине. Великобритания и Швеция уже выразили готовность присоединиться к будущему военному присутствию.

Есть очень сильное продвижение в вопросе военного контингента. Первой платформой для будущего создания такой силы могут быть вооруженные силы Европы. Об этом заявил Президент Владимир  Зеленский во время видеоконференции во время официального визита в ОАЭ, передает УНН.

Считаю, что мы очень сильно продвинулись в вопросе контингента. Я считаю, что есть страны, которые скептики и они могут оставаться, но я вижу, что вопрос контингента, вопрос европейской армии в целом может иметь первый шаг. Первый шаг - это когда есть украинская армия и есть вооруженные силы Европы на территории Украины 

- сказал Зеленский.

Президент считает, что это первая платформа для будущего создания такой силы - вооруженные силы Европы.

"Время пришло": Зеленский призвал к созданию вооруженных сил Европы15.02.25, 12:56 • 22703 просмотра

Такой армии, которая в небе, на воде, на суше, дронами, в искусственном интеллекте и т.д., будет способна наносить ответ в случае наступления, неспровоцированной войны россии. Я считаю, что сегодня есть живая площадка, не бумажные договоренности, не разговоры кто, чему мешает, какой альянс какому. Не разговоры, что это недальновидность, а конкретный пример. Вот есть Украина, вот есть русские, мы можем создать платформу из сильных стран, только тех, кто хочет. Это очень важно. Не тех, кого мы принуждаем, а  тех, кто хочет 

- заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина хочет гарантий безопасности не на бумаге, а на земле, на воде, в небе.

ПВО, самолеты, корабли. Я об этом говорю абсолютно серьезно. То, что Эмануэль выходил с инициативой, а я начал вместе с ним ее развивать и то, что я поговорил с нордиками (нордическим странам - ред.) и они поддержали эту инициативу и дальше высказался британец, я считаю, что для начала - это нормально

 - отметил Президент.

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Дополнение

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о своей готовности и желании разместить британские войска в Украине. Это может произойти для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности рассмотреть участие в послевоенных миротворческих силах в Украине. Решение будет зависеть от прогресса в мирных переговорах и четкого мандата для таких сил.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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