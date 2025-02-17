Зеленський заявив, що є просування в питанні військового контингенту

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 13587 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 50859 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127867 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186649 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150393 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140830 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118545 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108479 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103074 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146089 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 76677 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 32025 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 66035 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 80962 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 74939 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 146093 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 145042 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278687 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 307452 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 243249 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 26108 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 65794 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112910 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135869 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 118048 перегляди
Актуальне
Зеленський заявив, що є просування в питанні військового контингенту

Зеленський заявив, що є просування в питанні військового контингенту

Київ • УНН

 • 27947 перегляди

Президент заявив про значний прогрес у формуванні європейського військового контингенту в Україні. Велика Британія та Швеція вже висловили готовність долучитися до майбутньої військової присутності.

Є дуже сильне просування в питанні військового контингенту. Першою платформою для майбутнього створення такої сили можуть бути збройні сили Європи. Про це заявив Президент Володимир  Зеленський під час відеоконференції під час офіційного візиту до ОАЕ, передає УНН.

Вважаю, що ми дуже сильно просунулися в питанні контингенту. Я вважаю, що є країни, які скептики і вони можуть залишатися, але я бачу, що питання контингенту, питання європейської армії в цілому може мати перший крок. Перший крок – це коли є українська армія і є збройні сили Європи на території України 

- сказав Зеленський.

Президент вважає, що це перша платформа для майбутнього створення такої сили – збройні сили Європи.

"Час настав": Зеленський закликав до створення збройних сил Європи15.02.25, 12:56 • 23304 перегляди

Такої армії, яка в небі, на воді, на суші, дронами, в штучному інтелекті тощо, буде спроможна завдавати відповідь у разі наступу, неспровокованої війни росії. Я вважаю, що сьогодні є живий майданчик, не паперові домовленості, не розмови хто, чому заважає, який альянс якому. Не розмови, що цьому недалекоглядність, а конкретний приклад. Ось є Україна, ось є росіяни, ми можемо створити платформу із сильних країн, тільки тих, хто хоче. Це дуже важливо. Не тих, кого ми примушуємо, а  тих, хто хоче 

- заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна хоче гарантій безпеки не на папері, а на землі, на воді, в небі.

ППО, літаки, кораблі. Я про це говорю абсолютно серйозно. Те, що Емануель виходив з ініціативою, а я почав разом з ним її розвивати й те, що я поговорив з нордіками (нордичним країнам – ред.) і вони підтримали цю ініціативу й далі висловився британець, я вважаю, що для початку – це нормально

 - зазначив Президент.

У Франції триває обговорення питання військового контингенту: Макрон днями розповість Зеленському деталі17.02.25, 15:52 • 24707 переглядiв

Доповнення

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про свою готовність і бажання розмістити британські війська в Україні. Це може відбутися для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про готовність розглянути участь у післявоєнних миротворчих силах в Україні. Рішення залежатиме від прогресу в мирних переговорах та чіткого мандату для таких сил.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
keir-starmerКейр Стармер
emmanuel-makronЕммануель Макрон
frantsiiaФранція
shvetsiiaШвеція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами