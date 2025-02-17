Зеленський заявив, що є просування в питанні військового контингенту

Є дуже сильне просування в питанні військового контингенту. Першою платформою для майбутнього створення такої сили можуть бути збройні сили Європи. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час відеоконференції під час офіційного візиту до ОАЕ, передає УНН.

Вважаю, що ми дуже сильно просунулися в питанні контингенту. Я вважаю, що є країни, які скептики і вони можуть залишатися, але я бачу, що питання контингенту, питання європейської армії в цілому може мати перший крок. Перший крок – це коли є українська армія і є збройні сили Європи на території України - сказав Зеленський.

Президент вважає, що це перша платформа для майбутнього створення такої сили – збройні сили Європи.

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Такої армії, яка в небі, на воді, на суші, дронами, в штучному інтелекті тощо, буде спроможна завдавати відповідь у разі наступу, неспровокованої війни росії. Я вважаю, що сьогодні є живий майданчик, не паперові домовленості, не розмови хто, чому заважає, який альянс якому. Не розмови, що цьому недалекоглядність, а конкретний приклад. Ось є Україна, ось є росіяни, ми можемо створити платформу із сильних країн, тільки тих, хто хоче. Це дуже важливо. Не тих, кого ми примушуємо, а тих, хто хоче - заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна хоче гарантій безпеки не на папері, а на землі, на воді, в небі.

ППО, літаки, кораблі. Я про це говорю абсолютно серйозно. Те, що Емануель виходив з ініціативою, а я почав разом з ним її розвивати й те, що я поговорив з нордіками (нордичним країнам – ред.) і вони підтримали цю ініціативу й далі висловився британець, я вважаю, що для початку – це нормально - зазначив Президент.

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Доповнення

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про свою готовність і бажання розмістити британські війська в Україні. Це може відбутися для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про готовність розглянути участь у післявоєнних миротворчих силах в Україні. Рішення залежатиме від прогресу в мирних переговорах та чіткого мандату для таких сил.