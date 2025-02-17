У Франції триває обговорення питання військового контингенту: Макрон днями розповість Зеленському деталі
Київ • УНН
Президент Франції планує обговорити з Зеленським деталі щодо військового контингенту. Україна наголошує на важливості участі США та систем ППО Patriot у цьому питанні.
Питання військового контингенту сьогодні обговорюється у Франції й найближчими днями французький лідер Емманюель Макрон планує розповісти Президенту України деталі щодо цього. Про це Глава української держави Володимир Зеленський заявив під час відеоконференції під час офіційного візиту до ОАЕ, передає УНН.
Питання контингенту сьогодні обговорюється у Франції. Я думаю, що Емануель, він мені казав, що після того, як вони це все закінчать, не знаю це сьогодні, або найближчими днями ми з ним з’єднаємося й він мені всі деталі розповість
Президент зазначив, що щодо ідеї про військовий контингент є багато запитань: розмір цього контингенту, е будуть, складатися з яких країн, чим та як вони будуть озброєні.
Якщо контингент, то я вважаю, що дуже важливо не втрачати США в тому, чи іншому виді. Ми розмовляли з європейськими партнерами, я їм сказав: Послухайте, контингент, це не обов’язково значить, що військові з усіх країн. Ні. Наприклад, ППО, Patriot, які можуть дати тільки США – це не наступ, але це захист. Для нас це гарантії безпеки. Тобто питання в системах, чи готові нам дати ті системи. 10, 20 систем, які точно закриють небо. Це вже треба, щоб військові розмовляли скільки потрібно систем, щоб чітко закрити 100% нашу територію. Так само як ми говоримо про море, про безпеку там, тут важливо почути голос США. Я європейців почув, кілька країн вже готові
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Зеленський зазначив, що питання в США, тому він й хотів, щоб в документі щодо рідкоземельних металів було щось окреслено щодо гарантій безпеки.
Ми не країна сировини. Мені здається, що цей момент, що ми не країна сировини повинен чітко бути відображений в документі
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Доповнення
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