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США пропонують відправити в Україну миротворців з Бразилії та Китаю - ЗМІ

США пропонують відправити в Україну миротворців з Бразилії та Китаю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25985 перегляди

США розглядають можливість відправки миротворців з неєвропейських країн в Україну після підписання мирної угоди. Пропонується залучити військових з Бразилії та Китаю для контролю лінії припинення вогню.

У Вашингтоні вважають, що в разі підписання мирної угоди для її забезпечення в Україну можна направити миротворців з неєвропейських країн, таких як Бразилія або Китай. Про це повідомляє The Economist, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, американські чиновники пропонують варіант миротворчої місії, до складу якої входили б неєвропейські країни, зокрема Бразилія або Китай. Ці сили могли б розташовуватися уздовж майбутньої лінії припинення вогню. Вона має виконувати роль буферної зони.

Повідомляється, що віцепрезидент США Джей Ді Венс нібито заявив європейським союзникам, що лише європейський контингент буде менш ефективним у стримуванні Росії від нових атак.

Контингент миротворців з Бразилії чи Китаю міг би доповнити військовослужбовців з країн Європи, зокрема Франції. Раніше французька влада запропонувала європейську місію, яка залишалася б далеко за лінією фронту. Таким чином, військові мають забезпечити Україні підтримку, але без обов’язкового залучення до можливих майбутніх бойових дій.

Однак, як відомо, росія виступає проти будь-якого розміщення іноземних військ в Україні. Тож адміністрації Дональда Трампа доведеться змусити володимира путіна піти на поступки,

- резюмує видання.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про готовність розглянути участь у післявоєнних миротворчих силах в Україні. Рішення залежатиме від прогресу в мирних переговорах та чіткого мандату для таких сил.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
j-d-vensJ. Д. Венс
brazyliiaБразилія
donald-trampДональд Трамп
frantsiiaФранція
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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