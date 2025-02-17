Відправка Швецією миротворців у післявоєнну Україну є "можливою" - прем'єр

Швеція розгляне можливість зробити внесок у післявоєнні миротворчі сили в Україні, заявив у понеділок прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон, додавши, що перед ухваленням будь-якого подібного рішення необхідно досягти прогресу в переговорах, повідомляє Reuters, пише УНН.

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"Ми візьмемо участь у цих обговореннях, і, звичайно, це абсолютно є можливістю", - сказав Крістерссон у кулуарах військових навчань у Стокгольмі, відповідаючи на запитання агентства Reuters, чи захоче Швеція зробити свій внесок у ці сили.

"Для цих сил має бути дуже чіткий мандат, і я не думаю, що ми зможемо побачити його, доки не просунемося далі у цих переговорах. Але Швеція, ми зазвичай є частиною зміцнення безпеки в нашій частині світу, тому я передбачаю, що ми будемо частиною цього і цього разу", - зазначив Крістерссон.

Коментарі Крістерссона прозвучали після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий направити британські війська в Україну для виконання миротворчих завдань, на тлі того, як він намагався показати США, що європейські країни повинні відігравати роль у переговорах щодо припинення війни, пише видання.

Британія готова розмістити війська в Україні для гарантування безпеки

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила в понеділок суспільному мовнику Swedish Radio, що спочатку потрібно організувати справедливий і стійкий мир, який поважатиме міжнародне право.

"Щойно ми встановимо такий мир, ми маємо забезпечити його підтримку, і тоді наш уряд нічого не виключає", - сказала вона.

Доповнення

Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії в понеділок перед очікуваними переговорами з російськими офіційними особами, спрямованими на припинення майже трирічної війни москви в Україні.