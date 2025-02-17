Відправка Швецією миротворців у післявоєнну Україну є "можливою" - прем'єр

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 9391 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 43704 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127134 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185948 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149865 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140547 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118320 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108434 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103055 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145326 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 72923 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 26361 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 61436 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 75976 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 70159 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145323 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144292 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 277989 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306782 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242591 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 23668 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64184 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112649 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135611 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117819 перегляди
Актуальне
Відправка Швецією миротворців у післявоєнну Україну є "можливою" - прем'єр

Відправка Швецією миротворців у післявоєнну Україну є "можливою" - прем'єр

Київ • УНН

 • 29222 перегляди

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про готовність розглянути участь у післявоєнних миротворчих силах в Україні. Рішення залежатиме від прогресу в мирних переговорах та чіткого мандату для таких сил.

Швеція розгляне можливість зробити внесок у післявоєнні миротворчі сили в Україні, заявив у понеділок прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон, додавши, що перед ухваленням будь-якого подібного рішення необхідно досягти прогресу в переговорах, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Ми візьмемо участь у цих обговореннях, і, звичайно, це абсолютно є можливістю", - сказав Крістерссон у кулуарах військових навчань у Стокгольмі, відповідаючи на запитання агентства Reuters, чи захоче Швеція зробити свій внесок у ці сили.

"Для цих сил має бути дуже чіткий мандат, і я не думаю, що ми зможемо побачити його, доки не просунемося далі у цих переговорах. Але Швеція, ми зазвичай є частиною зміцнення безпеки в нашій частині світу, тому я передбачаю, що ми будемо частиною цього і цього разу", - зазначив Крістерссон.

Коментарі Крістерссона прозвучали після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий направити британські війська в Україну для виконання миротворчих завдань, на тлі того, як він намагався показати США, що європейські країни повинні відігравати роль у переговорах щодо припинення війни, пише видання.

Британія готова розмістити війська в Україні для гарантування безпеки 17.02.25, 03:02 • 48400 переглядiв

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила в понеділок суспільному мовнику Swedish Radio, що спочатку потрібно організувати справедливий і стійкий мир, який поважатиме міжнародне право.

"Щойно ми встановимо такий мир, ми маємо забезпечити його підтримку, і тоді наш уряд нічого не виключає", - сказала вона.

Доповнення

Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії в понеділок перед очікуваними переговорами з російськими офіційними особами, спрямованими на припинення майже трирічної війни москви в Україні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
keir-starmerКейр Стармер
reutersReuters
shvetsiiaШвеція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами