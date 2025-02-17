Отправка Швецией миротворцев в послевоенную Украину является "возможной" - премьер

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности рассмотреть участие в послевоенных миротворческих силах в Украине. Решение будет зависеть от прогресса в мирных переговорах и четкого мандата для таких сил.

Швеция рассмотрит возможность внести вклад в послевоенные миротворческие силы в Украине, заявил в понедельник премьер-министр страны Ульф Кристерссон, добавив, что перед принятием любого подобного решения необходимо достичь прогресса в переговорах, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

«Мы примем участие в этих обсуждениях, и, конечно, это абсолютно является возможностью», - сказал Кристерссон в кулуарах военных учений в Стокгольме, отвечая на вопрос агентства Reuters, захочет ли Швеция внести свой вклад в эти силы.

«Для этих сил должен быть очень четкий мандат, и я не думаю, что мы сможем увидеть его, пока не продвинемся дальше в этих переговорах. Но Швеция, мы обычно являемся частью укрепления безопасности в нашей части мира, поэтому я предполагаю, что мы будем частью этого и на этот раз», - отметил Кристерссон.

Комментарии Кристерссона прозвучали после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов направить британские войска в Украину для выполнения миротворческих задач, на фоне того, как он пытался показать США, что европейские страны должны играть роль в переговорах по прекращению войны, пишет издание.

Британия готова разместить войска в Украине для обеспечения безопасности17.02.25, 03:02 • 28967 просмотров

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила в понедельник общественному вещателю Swedish Radio, что сначала нужно организовать справедливый и устойчивый мир, который будет уважать международное право.

«Как только мы установим такой мир, мы должны обеспечить его поддержку, и тогда наше правительство ничего не исключает», - сказала она.

Дополнение

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник перед ожидаемыми переговорами с российскими официальными лицами, направленными на прекращение почти трехлетней войны москвы в Украине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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