"Час настав": Зеленський закликав до створення збройних сил Європи

Настав час створити збройні сили Європи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції, передає УНН.

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"Я справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи повинні бути створені.

Це не складніше, ніж міцно стояти проти російських ударів, як ми вже це робили. Але це не лише про збільшення оборонних видатків як відсоток ВВП. Звісно, кошти потрібні, так, але лише кошти не можуть зупинити просування ворога. Люди та зброя не безкоштовні, але знов таки це не лише про бюджети, це про людей", - заявив Президент.

Зеленський також наголосив, що без української армії, європейської армії, буде недостатньо, щоб зупинити росію.

"Лише наша армія в Європі має реальний сучасний досвід війни",—заявив Президент.

"Європа просто повинна зібратися та почати діяти таким чином, щоби ніхто не міг сказати ні Європі. Сказати їй, що робити, або ставитися, ніби вона на узбіччі, але це не лише про накопичення озброєння, це про роботи, технологічне лідерство та економічну силу Європи".

Також Зеленський нагадав, про свій план перемоги, який оголошував минулої осені. В ньому він запропонував замістити частину американської військової присутності в Європі українськими силами, якщо Україна буде в НАТО.

"Якщо американці самі вирішать піти цим шляхом зменшення їхньої присутності, це, звісно, не добре, це небезпечно, але ми всі в Європі повинні бути готовими",— пояснив Глава держави.

"І я почав обговорювати це навіть перед американськими виборами, тому що я бачив, куди рухається американська політика, але Америка повинна бачити, куди рухається Європа. І цей напрямок європейської політики не повинен бути лише перспективним. Він повинен бути таким, щоб Америка хотіла стояти поруч з силою Європою. Це цілком можливо. Я певен цього. Ми повинні сформувати цей курс. Європа повинна вирішувати своє власне майбутнє. Нам потрібна певність у нашій власній силі, щоби інші не мали вибору, окрім як поважати європейську силу і без європейської армії, це неможливо".