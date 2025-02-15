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"Время пришло": Зеленский призвал к созданию вооруженных сил Европы

"Время пришло": Зеленский призвал к созданию вооруженных сил Европы

Киев  •  УНН

 • 6206 просмотра

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Президент Украины выступил на Мюнхенской конференции с призывом создать европейские вооруженные силы. Зеленский предложил заменить часть американских войск в Европе украинскими, если Украина станет членом НАТО.

Пришло время создать вооруженные силы Европы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции, передает УНН.

Детали

"Я действительно считаю, что время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы.

Это не сложнее, чем крепко стоять против российских ударов, как мы уже это делали. Но это не только об увеличении оборонных расходов как процент ВВП. Конечно, средства нужны, да, но только средства не могут остановить продвижение врага. Люди и оружие не бесплатные, но опять же это не только о бюджетах, это о людях", - заявил Президент. 

Зеленский также отметил, что без украинской армии, европейской армии, будет недостаточно, чтобы остановить россию.

"Только наша армия в Европе имеет реальный современный опыт войны",-заявил Президент.

"Европа просто должна собраться и начать действовать таким образом, чтобы никто не мог сказать нет Европе. Сказать ей, что делать, или относиться, будто она на обочине, но это не только о накоплении вооружения, это о роботах, технологическом лидерстве и экономической силе Европы".

Также Зеленский напомнил, о своем плане победы, который объявлял прошлой осенью. В нем он предложил заместить часть американского военного присутствия в Европе украинскими силами, если Украина будет в НАТО. 

"Если американцы сами решат пойти этим путем уменьшения их присутствия, это, конечно, не хорошо, это опасно, но мы все в Европе должны быть готовы",- пояснил Глава государства.

"И я начал обсуждать это даже перед американскими выборами, потому что я видел, куда движется американская политика, но Америка должна видеть, куда движется Европа. И это направление европейской политики не должно быть только перспективным. Оно должно быть таким, чтобы Америка хотела стоять рядом с сильной Европой. Это вполне возможно. Я уверен в этом. Мы должны сформировать этот курс. Европа должна решать свое собственное будущее. Нам нужна уверенность в нашей собственной силе, чтобы другие не имели выбора, кроме как уважать европейскую силу и без европейской армии, это невозможно".

Алина Волянская

Алина Волянская

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