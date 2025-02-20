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План Трампа о прекращении войны в Украине «очень близок к капитуляции» - экс-советник президента США

План Трампа о прекращении войны в Украине «очень близок к капитуляции» - экс-советник президента США

Киев  •  УНН

 • 4483 просмотра

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Экс-советник Трампа Джон Болтон назвал план прекращения войны в Украине «близким к капитуляции» перед Россией. По его словам, такой план может привести к выходу США из НАТО и разделу Украины.

Предложенный президентом США Дональдом Трампом план по прекращению войны в Украине «достаточно близок к капитуляции» перед российским диктатором Владимиром Путиным. Этот процесс может привести к выходу США из НАТО.

Об этом в интервью Politico сказал бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает УНН.

Детали

По его словам, результатом «любого такого соглашения» будет ослабление безопасности как Украины, так и Европы.

Я думал, что Трамп выйдет из НАТО, но он еще не сделал этого, но вы слышите, как начинает играть музыка. ... Прекращение огня, создание милитаризованной зоны, начало переговоров, Украина отказывается от вступления в НАТО - все это договоренность, которую на самом деле могли написать в Кремле

- отметил политик.

Он также выступил против идеи введения в Украину западных военных.

Я против развертывания миротворческих сил. Опыт работы с ООН показал, что когда вы разворачиваете миротворческие силы, они могут стать постоянной частью ландшафта, и в этом случае означать фактический раздел Украины, который может произойти де-юре через некоторое время

- прогнозирует Болтон. 

По его мнению, зато Европа должна решительно поддерживать Украину - в частности, оружием, а не участвовать в планировании будущих сценариев, согласованных между Трампом и Путиным.

Нет абсолютного обязательства вести переговоры о прекращении огня. Итак, если вы не готовы отказаться от любой возможности возвращения Украине своей территории, идея о том, что вы собираетесь заморозить существующие линии контроля, является потенциально очень опасной

- резюмировал экс-советник Трампа.

Контекст

По данным The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит Дональду Трампу план развертывания в Украине около 30 тысяч европейских военных для поддержания режима прекращения огня. Он будет призывать президента США держать американские истребители и ракеты в готовности в Восточной Европе, чтобы ответить мощной силой, если россия нарушит условия перемирия, которое будет заключено. 

После переговоров в Эр-Рияде, Трамп все более поддерживает выгодные рф нарративы и называет Зеленского "диктатором" - CNN19.02.25, 20:24 • 67155 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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