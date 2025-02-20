Макрон срочно созвал лидеров партий из-за «экзистенциальной угрозы» от рф
Киев • УНН
Президент Франции проводит экстренную встречу с лидерами партий для обсуждения европейской обороны. Встреча происходит на фоне сближения Трампа с Россией и его дистанцирования от Европы.
После глав европейских государств в начале недели, президент Франции Макрон в четверг, 20 февраля, в 11:00 собрал представителей партий для обсуждения вопросов европейской обороны и противостояния российской «экзистенциальной угрозе».
Передает УНН со ссылкой на bfmtv и Le Figaro.
Детали
После экстренной встречи в понедельник между несколькими европейскими лидерами, Эммануэль Макрон принимает лидеров партий в Елисейском дворце в четверг утром, чтобы обсудить ситуацию в Украине и дополнительные усилия, необходимые для защиты перед лицом «экзистенциальной угрозы» со стороны России, на фоне того, что президент США Трамп «приближается к РФ» и одновременно дистанцируется от Европы.
После экстренной встречи в понедельник глав государств и правительств из стран-членов ЕС и НАТО (Норвегия, Канада, Исландия) Эммануэль Макрон отметил:
Позиция Франции и ее партнеров является четкой и единой. Мы хотим мира в Украине, который является длительным и прочным
Ранее Макрон заверил, что «Франция не готовится отправлять на фронт сухопутные войска», но поднял вопрос о возможности «проведения миротворческой операции под мандатом ООН, которая бы проходила вдоль линии фронта».
Напомним,
После переговоров представителей США и РФ в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, президент США Трамп дал понять, что, по его мнению, США больше не должны отправлять помощь Украине, не получая ничего взамен. Не останавливаясь на вопросах, кто в действительности развязал войну в Украине, глава Белого дома, похоже, поставил под сомнение легитимность Зеленского.
Экс-советник президента США Джон Болтон назвал план прекращения войны в Украине «близким к капитуляции» перед Россией. По его словам, такой план может привести к выходу США из НАТО и разделу Украины.
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