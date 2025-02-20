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Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
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Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

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Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня
20 февраля, 11:49 • 111589 просмотра

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня

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Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
20 февраля, 06:35 • 113367 просмотра

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Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
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Актуальное
Макрон призвал Европу срочно увеличить военные усилия из-за позиции США

Макрон призвал Европу срочно увеличить военные усилия из-за позиции США

Киев  •  УНН

 • 7707 просмотра

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Президент Франции заявил о необходимости увеличения военных усилий Европы в связи с изменением приоритетов США. Макрон подчеркнул важность пересмотра бюджетных решений в новую эпоху.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "хочет мира", но не желает "капитуляции Украины". И добавил, что "мы должны увеличить наши военные усилия", отвечая в соцсетях на вопросы, касающиеся "россии, Украины и безопасности Европы", передает УНН.

"Мы, европейцы, должны увеличить наши военные усилия", — предупреждает президент Франции, указывая на заявления Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом.

Макрон срочно созвал лидеров партий из-за «экзистенциальной угрозы» от рф20.02.2025, 13:54 • 21491 просмотр

"Мы вступаем в новую эру, но уже около пятнадцати лет Соединенные Штаты говорят нам, что мы больше не являемся их приоритетом. Мы должны это принять. У нас больше нет мирных дивидендов, которые были у наших старейшин", - добавляет он.

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"Эта новая эра заставит нас делать выбор. Нам придется пересмотреть наши бюджетные решения", - настаивает Макрон, прежде чем начать отвечать на вопросы интернет-пользователей.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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