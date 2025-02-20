Макрон призвал Европу срочно увеличить военные усилия из-за позиции США
Киев • УНН
Президент Франции заявил о необходимости увеличения военных усилий Европы в связи с изменением приоритетов США. Макрон подчеркнул важность пересмотра бюджетных решений в новую эпоху.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "хочет мира", но не желает "капитуляции Украины". И добавил, что "мы должны увеличить наши военные усилия", отвечая в соцсетях на вопросы, касающиеся "россии, Украины и безопасности Европы", передает УНН.
"Мы, европейцы, должны увеличить наши военные усилия", — предупреждает президент Франции, указывая на заявления Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом.
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"Мы вступаем в новую эру, но уже около пятнадцати лет Соединенные Штаты говорят нам, что мы больше не являемся их приоритетом. Мы должны это принять. У нас больше нет мирных дивидендов, которые были у наших старейшин", - добавляет он.
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"Эта новая эра заставит нас делать выбор. Нам придется пересмотреть наши бюджетные решения", - настаивает Макрон, прежде чем начать отвечать на вопросы интернет-пользователей.
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