Увеличивайте свои расходы на оборону, когда я вам скажу, или вам позвонит Трамп: Рютте союзникам по НАТО
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников увеличить оборонные расходы до 2% ВВП к следующему лету. Он намекнул, что в случае отказа им может позвонить "приятный человек из Вашингтона" с более жесткими требованиями.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте продолжает сотрудничать со странами, которые не тратят 2% своего бюджета на оборону. Он призвал союзников по Альянсу увеличивать расходы, когда он им говорит, или им может позвонить по его словам очень приятный человек из Вашингтона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
Детали
Рютте говорит, что Европа будет играть важную роль в прекращении российского вторжения в Украину.
Мы должны продолжать укреплять позиции Украины, чтобы они могли сесть за стол переговоров с позиции силы,
Он говорит, что продолжает сотрудничать со странами, которые не тратят 2% своего бюджета на оборону.
Они все должны сделать это до следующего лета. Я говорю им: если вы не будете реагировать на мои телефонные звонки, вам может позвонить очень приятный человек из Вашингтона, который может быть менее... ну, скажем так... имеет больше временных ограничений относительно того, чего он хочет достичь,
Трамп призвал Европу увеличить финансовую поддержку Украины14.02.25, 10:01 • 26887 просмотров
Дополнение
Президент США Дональд Трамп неоднократно просил все страны-члены НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от своего валового внутреннего продукта.
Рютте заявлял, что членам НАТО придется увеличить свои расходы на оборону значительно больше, чем на 3% ВВП.