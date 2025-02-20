Збільшуйте свої витрати на оборону, коли я вам скажу, або вам зателефонує Трамп: Рютте союзникам по НАТО
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте закликав союзників збільшити оборонні витрати до 2% ВВП до наступного літа. Він натякнув, що в разі відмови їм може зателефонувати "приємна людина з Вашингтона" з жорсткішими вимогами.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте продовжує співпрацювати з країнами, які не витрачають 2% свого бюджету на оборону. Він закликав союзників по Альянсу збільшувати витрати, коли він їм каже, або їм може зателефонувати за його словами дуже приємна людина з Вашингтона. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.
Деталі
Рютте каже, що Європа відіграватиме важливу роль у припиненні російського вторгнення в Україну.
Ми маємо продовжувати зміцнювати позиції України, щоб вони могли сісти за стіл переговорів із позиції сили,
Він каже, що продовжує співпрацювати з країнами, які не витрачають 2% свого бюджету на оборону.
Вони всі повинні зробити це до наступного літа. Я кажу їм: якщо ви не будете реагувати на мої телефонні дзвінки, вам може зателефонувати дуже приємна людина з Вашингтона, яка може бути менш... ну, скажімо так... має більше часових обмежень щодо того, чого він хоче досягти,
Трамп закликав Європу збільшити фінансову підтримку України14.02.25, 10:01 • 27084 перегляди
Доповнення
Президент США Дональд Трамп неодноразово просив усі країни-члени НАТО збільшити оборонні витрати до 5% від свого валового внутрішнього продукту.
Рютте заявляв, що членам НАТО доведеться збільшити свої витрати на оборону значно більше, ніж на 3% ВВП.