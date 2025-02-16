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Доведеться віддати пріоритет військовому забезпеченню: Рютте попередив про плани НАТО збільшити витрати на оборону

Доведеться віддати пріоритет військовому забезпеченню: Рютте попередив про плани НАТО збільшити витрати на оборону

Київ • УНН

 • 39764 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив про необхідність суттєвого збільшення оборонних витрат країн-членів альянсу. США закликають до перебалансування витрат, оскільки зараз на них припадає понад 50% ВВП НАТО.

Членам НАТО доведеться збільшити свої витрати на оборону значно більше, ніж на 3% ВВП. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час інтерв'ю виданню POLITICO, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в суботу, 15 лютого в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що цільовий показник витрат НАТО становитиме "значно більше 3 відсотків".

За інформацією видання, президент США Дональд Трамп зажадав, щоб союзники виділяли 5 % свого ВВП на оборону, що значно більше порівняно з 2%, про які оборонний альянс домовився понад 10 років тому. Однак тепер це вважається надто низьким показником для боротьби з загрозою з боку росії, необхідністю переозброєння та одночасного відправлення зброї до України.

Нам доведеться віддати пріоритет обороні порівняно з іншими речами

- зауважив Марк Рютте.

Як пише POLITICO, так Рютте натякнув на необхідність урядів країн приймати складні рішення щодо військових витрат замість популярних програм соціального забезпечення.

Альянс встановлює нові цілі можливостей, які визначать, куди слід спрямувати додаткові гроші. За словами генерального секретаря НАТО, наразі не вистачає систем ППО, ракет великої дальності та танків для підтримки армій.

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"Ми не платили достатньо за останні 40 років, особливо після падіння Берлінської стіни", - сказав Рютте про витрати на оборону Європи та Канади. "США справедливо просять про перебалансування цього. Це логічно".

Рютте також наголосив, що Вашингтон зберігає відданість НАТО, незважаючи на недавні заяви міністра оборони США Піта Гегсета про те, що європейські союзники "не можуть припускати, що присутність Америки триватиме вічно".

На США припадає понад 50 відсотків ВВП НАТО, тому альянс "насамперед американська організація", - сказав Рютте. 

Ми маємо покласти цьому кінець таким чином... щоб путін не захопив жодної квадратної милі чи одного квадратного кілометра України

- зазначив генеральний секретар НАТО.

"Я не думаю, що це буде погана угода", - додав він.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на зустрічі в Гаазі країни Альянсу обговорять необхідність збільшення військового виробництва.

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Віта Зеленецька

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