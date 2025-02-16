Придется приоритет военному обеспечению: Рютте предупредил о планах НАТО увеличить расходы на оборону

Членам НАТО придется увеличить свои расходы на оборону значительно больше, чем на 3% ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время интервью изданию POLITICO, передает УНН.

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Отмечается, что в субботу, 15 февраля в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что целевой показатель расходов НАТО составит "значительно больше 3 процентов".

По информации издания, президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы союзники выделяли 5 % своего ВВП на оборону, что значительно больше по сравнению с 2%, о которых оборонный альянс договорился более 10 лет назад. Однако теперь это считается слишком низким показателем для борьбы с угрозой со стороны России, необходимостью перевооружения и одновременной отправки оружия в Украину.

Нам придется отдать приоритет обороне по сравнению с другими вещами - заметил Марк Рютте.

Как пишет POLITICO, так Рютте намекнул на необходимость правительств принимать сложные решения по военным расходам вместо популярных программ социального обеспечения.

Альянс устанавливает новые цели возможностей, которые определят, куда следует направить дополнительные деньги. По словам генерального секретаря НАТО, сейчас не хватает систем ПВО, ракет большой дальности и танков для поддержки армий.

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"Мы не платили достаточно за последние 40 лет, особенно после падения Берлинской стены", - сказал Рютте о расходах на оборону Европы и Канады. "США справедливо просят о перебалансировке этого. Это логично".

Рютте также подчеркнул, что Вашингтон сохраняет преданность НАТО, несмотря на недавние заявления министра обороны США Пита Гегсета о том, что европейские союзники "не могут предполагать, что присутствие Америки будет продолжаться вечно".

На США приходится более 50 процентов ВВП НАТО, поэтому альянс "прежде всего американская организация", - сказал Рютте.

Мы должны положить этому конец таким образом... чтобы путин не захватил ни одной квадратной мили или одного квадратного километра Украины - отметил генеральный секретарь НАТО.

"Я не думаю, что это будет плохая сделка", - добавил он.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на встрече в Гааге страны Альянса обсудят необходимость увеличения военного производства.

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