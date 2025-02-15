НАТО у Гаазі обговорить збільшення виробництва ВПК - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на зустрічі в Гаазі країни Альянсу обговорять необхідність збільшення військового виробництва. Про це він повідомив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

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"США повністю прихильні, включно з цією адміністрацією в НАТО, також до очікування того, що ми повинні більше витрачати, більше робити. Ми зобов'язані це зробити. Я думаю, це буде ключове питання в Гаазі", - сказав Рютте.

"Щодо України є чітке розуміння, зобов'язання зробити так, щоб в України були найкращі умови для переговорів, продовжити підготовку, постачання озброєнь", - заявив Генеральний секретар НАТО.

Рютте наголосив, що Європа відстає у виробництві боєприпасів, і це створює ризики в умовах війни в Україні.

"В Гаазі буде обговорюватися величезна проблема, яка полягає в тому, що ми недостатньо виробляємо і в США, і в Європі. Я маю на увазі наш військово-промисловий комплекс. Зараз росія за три місяці виробляє стільки боєприпасів, скільки виробляють усі країни Європи, а вони у 20 разів більші. Тому, так, росія перевела свою економіку на військові рейки, ми поки що цього не зробили", - пояснив Рютте.

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