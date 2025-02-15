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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121231 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181970 перегляди

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15 березня, 13:22 • 146436 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138142 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117008 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107748 перегляди

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15 березня, 10:46 • 102965 перегляди

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НАТО у Гаазі обговорить збільшення виробництва ВПК - Рютте

НАТО у Гаазі обговорить збільшення виробництва ВПК - Рютте

Київ • УНН

 • 26608 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив про необхідність збільшення військового виробництва на зустрічі в Гаазі. За його словами, росія за 3 місяці виробляє більше боєприпасів, ніж уся Європа.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на зустрічі в Гаазі країни Альянсу обговорять необхідність збільшення військового виробництва. Про це він повідомив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

"США повністю прихильні, включно з цією адміністрацією в НАТО, також до очікування того, що ми повинні більше витрачати, більше робити. Ми зобов'язані це зробити. Я думаю, це буде ключове питання в Гаазі", - сказав Рютте.

"Щодо України є чітке розуміння, зобов'язання зробити так, щоб в України були найкращі умови для переговорів, продовжити підготовку, постачання озброєнь", - заявив Генеральний секретар НАТО.

Рютте наголосив, що Європа відстає у виробництві боєприпасів, і це створює ризики в умовах війни в Україні.

"В Гаазі буде обговорюватися величезна проблема, яка полягає в тому, що ми недостатньо виробляємо і в США, і в Європі. Я маю на увазі наш військово-промисловий комплекс. Зараз росія за три місяці виробляє стільки боєприпасів, скільки виробляють усі країни Європи, а вони у 20 разів більші. Тому, так, росія перевела свою економіку на військові рейки, ми поки що цього не зробили", - пояснив Рютте.

Голова Пентагону пояснив, чому НАТО має витрачати на оборону 5% ВВП13.02.25, 11:05 • 35154 перегляди

Довідково 

Нідерланди прийматимуть в Гаазі саміт НАТО 2025 року - із 24 до 26 червня.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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