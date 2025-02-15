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НАТО в Гааге обсудит увеличение производства ВПК - Рютте

НАТО в Гааге обсудит увеличение производства ВПК - Рютте

Киев  •  УНН

 • 6721 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости увеличения военного производства на встрече в Гааге. По его словам, россия за 3 месяца производит больше боеприпасов, чем вся Европа.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на встрече в Гааге страны Альянса обсудят необходимость увеличения военного производства. Об этом он сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали

"США полностью привержены, включая эту администрацию в НАТО, также к ожиданию того, что мы должны больше тратить, больше делать. Мы обязаны это сделать. Я думаю, это будет ключевой вопрос в Гааге", - сказал Рютте.

"По Украине есть четкое понимание, обязательства сделать так, чтобы у Украины были лучшие условия для переговоров, продолжить подготовку, поставки вооружений", - заявил Генеральный секретарь НАТО.

Рютте подчеркнул, что Европа отстает в производстве боеприпасов, и это создает риски в условиях войны в Украине.

"В Гааге будет обсуждаться огромная проблема, которая заключается в том, что мы недостаточно производим и в США, и в Европе. Я имею в виду наш военно-промышленный комплекс. Сейчас россия за три месяца производит столько боеприпасов, сколько производят все страны Европы, а они в 20 раз больше. Поэтому, да, россия перевела свою экономику на военные рельсы, мы пока этого не сделали", - пояснил Рютте.

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Нидерланды будут принимать в Гааге саммит НАТО 2025 года - с 24 по 26 июня.

Алина Волянская

Алина Волянская

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