Трамп закликав Європу збільшити фінансову підтримку України
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп закликав європейські країни збільшити фінансову підтримку України. За його словами, США планують виділити ще $200 млрд, тоді як Європа недостатньо вкладає коштів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни мають вкладати більше коштів у підтримку України.
Про це він повідомив під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Білому домі, пише УНН.
Деталі
У нас були переговори, і ми сказали Європейському Союзу, ми сказали НАТО, в основному: вам доведеться платити більше грошей, тому що те, що ми робимо, несправедливо… Ми, ймовірно, ще на 200 мільярдів доларів більше вкладемо в Україну, використовуючи Україну для ведення бойових дій, а Європа насправді не виконала свою частину у фінансовому плані. Це не актив, а ми хочемо бачити протилежний баланс. Ми хочемо, щоб вони вклали більше грошей. Вони повинні це зробити
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує переконати європейських союзників активніше купувати американську зброю для України. Зокрема, обговорюються різні варіанти, які дозволили б продовжити військову підтримку Києва, не витрачаючи значних американських коштів.