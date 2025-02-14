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Трамп закликав Європу збільшити фінансову підтримку України

Трамп закликав Європу збільшити фінансову підтримку України

Київ • УНН

 • 27084 перегляди

Президент США Дональд Трамп закликав європейські країни збільшити фінансову підтримку України. За його словами, США планують виділити ще $200 млрд, тоді як Європа недостатньо вкладає коштів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни мають вкладати більше коштів у підтримку України.

Про це він повідомив під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Білому домі, пише УНН.

Деталі

У нас були переговори, і ми сказали Європейському Союзу, ми сказали НАТО, в основному: вам доведеться платити більше грошей, тому що те, що ми робимо, несправедливо… Ми, ймовірно, ще на 200 мільярдів доларів більше вкладемо в Україну, використовуючи Україну для ведення бойових дій, а Європа насправді не виконала свою частину у фінансовому плані. Це не актив, а ми хочемо бачити протилежний баланс. Ми хочемо, щоб вони вклали більше грошей. Вони повинні це зробити

- заявив Трамп.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує переконати європейських союзників активніше купувати американську зброю для України. Зокрема, обговорюються різні варіанти, які дозволили б продовжити військову підтримку Києва, не витрачаючи значних американських коштів.  

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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