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Трамп планує залучити Європу до закупівлі американської зброї для України

Трамп планує залучити Європу до закупівлі американської зброї для України

Київ • УНН

 • 107417 перегляди

Адміністрація Трампа готує план щодо збільшення закупівель європейськими союзниками американської зброї для України. Це може стати альтернативою прямій військовій допомозі США та гарантією стабільних поставок озброєння.

Адміністрація Дональда Трампа готується переконати європейських союзників активніше купувати американську зброю для України перед можливими мирними переговорами з москвою. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Якщо план отримає офіційне оформлення, це дасть Україні додаткові гарантії стабільних поставок озброєння, що є критично важливим на тлі занепокоєнь щодо можливої зміни політики США під керівництвом Трампа. Українські лідери побоюються, що нова адміністрація може обмежити допомогу, особливо враховуючи наміри Вашингтона скоротити власні витрати на війну та перекласти більше відповідальності на європейські країни.

Європейські держави вже здійснювали закупівлі американської зброї для України за президентства Джо Байдена, і нині ця практика може отримати новий імпульс. Очікується, що представники адміністрації Трампа, зокрема відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог, цього тижня візьмуть участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де обговорюватимуться подальші постачання зброї.

Обговорюються різні варіанти, які дозволили б продовжити військову підтримку Києва, не витрачаючи значних американських коштів. У Вашингтоні наголошують, що економічна вигода від експорту озброєнь є важливим фактором для США, а також закликають Європу активніше долучатися до фінансування військової допомоги Україні.

Адміністрація Трампа розглядає питання перерозподілу фінансових витрат, спрямованих на підтримку України, і наголошує на необхідності більшої участі європейських союзників у забезпеченні Києва всім необхідним для продовження боротьби. Американські офіційні особи наголошують, що майбутнє конфлікту має значною мірою залежати від європейської підтримки.

Посольство України у Вашингтоні поки що не надало коментарів щодо цієї ініціативи.

Келлог призупинив розробку мирного плану щодо України: ЗМІ назвали причини10.02.25, 21:56 • 52083 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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