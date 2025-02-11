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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

Киев  •  УНН

 • 1230 просмотра

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Администрация Трампа готовит план по увеличению закупок европейскими союзниками американского оружия для Украины. Это может стать альтернативой прямой военной помощи США и гарантией стабильных поставок вооружения.

Администрация Дональда Трампа готовится убедить европейских союзников активнее покупать американское оружие для Украины перед возможными мирными переговорами с москвой. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Если план получит официальное оформление, это даст Украине дополнительные гарантии стабильных поставок вооружения, что является критически важным на фоне беспокойств относительно возможного изменения политики США под руководством Трампа. Украинские лидеры опасаются, что новая администрация может ограничить помощь, особенно учитывая намерения Вашингтона сократить собственные расходы на войну и переложить больше ответственности на европейские страны.

Европейские государства уже осуществляли закупки американского оружия для Украины при президентстве Джо Байдена, и сейчас эта практика может получить новый импульс. Ожидается, что представители администрации Трампа, в частности отставной генерал-лейтенант Кит Келлог, на этой неделе примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где будут обсуждаться дальнейшие поставки оружия.

Обсуждаются различные варианты, которые позволили бы продолжить военную поддержку Киева, не тратя значительных американских средств. В Вашингтоне отмечают, что экономическая выгода от экспорта вооружений является важным фактором для США, а также призывают Европу активнее участвовать в финансировании военной помощи Украине.

Администрация Трампа рассматривает вопрос перераспределения финансовых расходов, направленных на поддержку Украины, и подчеркивает необходимость большего участия европейских союзников в обеспечении Киева всем необходимым для продолжения борьбы. Американские официальные лица подчеркивают, что будущее конфликта должно в значительной степени зависеть от европейской поддержки.

Посольство Украины в Вашингтоне пока не предоставило комментариев по этой инициативе.

Кэллог приостановил разработку мирного плана по Украине: СМИ назвали причины10.02.25, 21:56 • 18084 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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