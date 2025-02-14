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Трамп призвал Европу увеличить финансовую поддержку Украины

Трамп призвал Европу увеличить финансовую поддержку Украины

Киев  •  УНН

 • 1611 просмотра

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Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны увеличить финансовую поддержку Украины. По его словам, США планируют выделить еще $200 млрд, тогда как Европа недостаточно вкладывает средств.

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны вкладывать больше средств в поддержку Украины.

Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме, пишет УНН.

Детали

У нас были переговоры, и мы сказали Европейскому Союзу, мы сказали НАТО, в основном: вам придется платить больше денег, потому что то, что мы делаем, несправедливо... Мы, вероятно, еще на 200 миллиардов долларов больше вложим в Украину, используя Украину для ведения боевых действий, а Европа на самом деле не выполнила свою часть в финансовом плане. Это не актив, а мы хотим видеть противоположный баланс. Мы хотим, чтобы они вложили больше денег. Они должны это сделать

- заявил Трамп.

Напомним 

Ранее УНН писал, что администрация президента США Дональда Трампа планирует убедить европейских союзников активнее покупать американское оружие для Украины. В частности, обсуждаются различные варианты, которые позволили бы продолжить военную поддержку Киева, не тратя значительных американских средств.  

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
narendra-modiНарендра Моди
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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