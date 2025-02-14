Трамп призвал Европу увеличить финансовую поддержку Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны вкладывать больше средств в поддержку Украины.

Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме, пишет УНН.

Детали

У нас были переговоры, и мы сказали Европейскому Союзу, мы сказали НАТО, в основном: вам придется платить больше денег, потому что то, что мы делаем, несправедливо... Мы, вероятно, еще на 200 миллиардов долларов больше вложим в Украину, используя Украину для ведения боевых действий, а Европа на самом деле не выполнила свою часть в финансовом плане. Это не актив, а мы хотим видеть противоположный баланс. Мы хотим, чтобы они вложили больше денег. Они должны это сделать