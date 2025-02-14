Трамп призвал Европу увеличить финансовую поддержку Украины
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны увеличить финансовую поддержку Украины. По его словам, США планируют выделить еще $200 млрд, тогда как Европа недостаточно вкладывает средств.
Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны вкладывать больше средств в поддержку Украины.
Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме, пишет УНН.
Детали
У нас были переговоры, и мы сказали Европейскому Союзу, мы сказали НАТО, в основном: вам придется платить больше денег, потому что то, что мы делаем, несправедливо... Мы, вероятно, еще на 200 миллиардов долларов больше вложим в Украину, используя Украину для ведения боевых действий, а Европа на самом деле не выполнила свою часть в финансовом плане. Это не актив, а мы хотим видеть противоположный баланс. Мы хотим, чтобы они вложили больше денег. Они должны это сделать
Напомним
Ранее УНН писал, что администрация президента США Дональда Трампа планирует убедить европейских союзников активнее покупать американское оружие для Украины. В частности, обсуждаются различные варианты, которые позволили бы продолжить военную поддержку Киева, не тратя значительных американских средств.