Макрон закликав Європу терміново збільшити військові зусилля через позицію США

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "хоче миру", але не бажає "капітуляції України". І додав, що "ми повинні збільшити наші військові зусилля", відповідаючи в соцмережах на запитання, що стосуються "росії, України та безпеки Європи", передає УНН.

"Ми, європейці, повинні збільшити наші військові зусилля", - попереджає президент Франції, вказуючи на заяви Дональда Трампа після його повернення в Білий дім.

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"Ми вступаємо в нову еру, але вже близько п'ятнадцяти років Сполучені Штати кажуть нам, що ми більше не є їхнім пріоритетом. Ми повинні це прийняти. У нас більше немає мирних дивідендів, які були у наших старійшин", - додає він.

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"Ця нова ера змусить нас робити вибір. Нам доведеться переглянути наші бюджетні рішення", - наполягає Макрон, перш ніж почати відповідати на запитання інтернет-користувачів.

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