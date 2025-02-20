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15 березня, 19:03 • 120138 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180841 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145629 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137495 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116631 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107532 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102890 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140381 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133943 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128019 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Макрон закликав Європу терміново збільшити військові зусилля через позицію США

Макрон закликав Європу терміново збільшити військові зусилля через позицію США

Київ • УНН

 • 38410 перегляди

Президент Франції заявив про необхідність збільшення військових зусиль Європи у зв'язку зі зміною пріоритетів США. Макрон наголосив на важливості перегляду бюджетних рішень у нову епоху.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "хоче миру", але не бажає "капітуляції України". І додав, що "ми повинні збільшити наші військові зусилля", відповідаючи в соцмережах на запитання, що стосуються "росії, України та безпеки Європи", передає УНН.

"Ми, європейці, повинні збільшити наші військові зусилля", - попереджає президент Франції, вказуючи на заяви Дональда Трампа після його повернення в Білий дім.

Макрон терміново скликав лідерів партій через "екзистенційну загрозу" від рф20.02.2025, 13:54 • 28464 перегляди

"Ми вступаємо в нову еру, але вже близько п'ятнадцяти років Сполучені Штати кажуть нам, що ми більше не є їхнім пріоритетом. Ми повинні це прийняти. У нас більше немає мирних дивідендів, які були у наших старійшин", - додає він.

Макрон їде до Вашингтона: у Парижі розкрили, що він скаже про Україну20.02.2025, 12:15 • 31123 перегляди

"Ця нова ера змусить нас робити вибір. Нам доведеться переглянути наші бюджетні рішення", - наполягає Макрон, перш ніж почати відповідати на запитання інтернет-користувачів.

Збільшуйте свої витрати на оборону, коли я вам скажу, або вам зателефонує Трамп: Рютте союзникам по НАТО20.02.2025, 17:10 • 34510 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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