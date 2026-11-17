Міністр оборони про удар по Керченському мосту: "Ми тільки починаємо"
Київ • УНН
Євгеній Хмара прокоментував удар по Керченському мосту під час візиту до штаб-квартири НАТО. Він заявив: «Ми тільки починаємо».
Міністр оборони України Євгеній Хмара прокоментував влучення по Керченському мосту 17 листопада. Про це він заявив у штаб-квартирі НАТО, повідомило Радіо Свобода, передає УНН.
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Перед своїм першим засіданням у форматі "Рамштайн" Хмара назвав свій настрій "бойовим". Щодо удару по мосту він обмежився однією фразою "Ми тільки починаємо".
Контекст
Україна заявила про масштабний удар по Кримському мосту: обвалилася автомобільна арка, пошкоджено залізницю. Рух переправою зупинили.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що це був завершальний етап багатотижневої операції, розробленої та скоординованої СБУ спільно з Генштабом ЗСУ. Українські військові поетапно знищували російські системи ППО, радари та засоби РЕБ, а для фінального удару застосували, зокрема, безпілотники "Паляниця", крилаті ракети FP-5 "Фламінго", "Нептун" та дрони "Рута".
Згодом Служба безпеки України оприлюднила записи спецоперації, під час якої бійці спецпідрозділу "Альфа" атакували автомобільну частину незаконної споруди ракетами-дронами "Паляниця".