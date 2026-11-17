Росія за три місяці імпортувала майже мільйон тонн пального - бензину, дизельного та авіаційного пального - яке виробляли на закордонних підприємствах, пов'язаних із російськими нафтовими компаніями. Про це повідомляє УНН із посиланням на дослідження Головного управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднене 17 листопада.

Для перевезень використовували десятки танкерів, зокрема судна під міжнародними санкціями.

Деталі

За даними української розвідки, у період із 18 липня до 22 жовтня 2026 року росія отримала морським шляхом близько 989 тисяч тонн нафтопродуктів і високооктанових добавок. Загалом зафіксовано 39 партій вантажів, які перевозили 30 танкерів.

Найбільшу частку імпорту становив автомобільний бензин. Його обсяг сягнув 724,2 тисячі тонн, або 73,2% усіх постачань. Ще 128,1 тисячі тонн, або 13%, припало на дизельне пальне. Крім того, до росії морем доставили 106,7 тисячі тонн авіаційного пального Jet A-1, що становить 10,8% загального обсягу. Ще 30 тисяч тонн, або 3%, припало на високооктанові добавки МТБЕ, які використовують у виробництві бензину для підвищення його октанового числа.

Через які порти росія отримувала імпортне пальне

Як встановили в ГУР, основні потоки імпортних нафтопродуктів зосередили в портах північного заходу росії та Балтійського моря. Зокрема, порти Вітіно поблизу Кандалакші та Мурманськ прийняли 42,3% загального обсягу. На балтійські порти Висоцьк і Санкт-Петербург припало ще 32,8% постачань. Майже чверть імпортованого морем пального, або 24%, надійшла через далекосхідні порти Владивосток і Находка. Найменшу частку, 0,9%, зафіксували в Астрахані.

Особливу роль у постачанні відігравали Вітіно та Висоцьк. За три місяці ці два порти прийняли 15 партій нафтопродуктів загальним обсягом 573 тисячі тонн. Це близько 58% усього зафіксованого морського імпорту. Крім того, через зазначені порти до росії потрапило 79% імпортованого бензину.

Санкції проти танкерів: половина суден залишається без обмежень

Окрему увагу українська розвідка приділила суднам, за допомогою яких росія організувала постачання нафтопродуктів. Із 30 танкерів, задіяних у перевезеннях, 13 перебувають під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів або інших держав-партнерів України. Ще два судна, HANNA та CAPIBARA, на момент оприлюднення дослідження перебували лише під українськими санкціями.

Водночас 15 танкерів не мали індивідуальних санкційних обмежень. Серед них:

ARAM KHACHATURIAN;

PEGAS;

ZALIV ANIVA;

ANNA;

HALIA;

IVY PEARL;

RARITY;

PHOSPHOR;

SINO FAITH;

SINO PROSPERITY;

AURORA;

TULU;

DERIN;

ANTEY;

CHEM NIKOLAS.

Тобто, половина суден, залучених до морського імпорту російських нафтопродуктів, залишалася поза індивідуальними санкціями, що свідчать про наявність прогалин у санкційному охопленні суден, які забезпечують російські імпортні операції.

Перевалка у відкритому морі: як працюють непрозорі схеми постачання

Частина імпортованих нафтопродуктів надходила до росії не безпосередньо з портів завантаження, а через операції перевалки між суднами у відкритому морі. Йдеться про технологію STS (ship-to-ship), яка передбачає передавання вантажу з одного танкера на інший без заходження до портового термінала. За підрахунками української розвідки, таким способом до росії доставили щонайменше 216 тисяч тонн нафтопродуктів, або близько 22% загального обсягу морського імпорту.

Уже вдалося встановити п'ять відповідних партій. До їх перевезень залучили, зокрема, танкери GARNET, TALISMAN, BEAST та CHEM NIKOLAS. Операції перевалки фіксували в районах єгипетських портів Дам'єтта та Порт-Саїд, а також поблизу іспанського міста Сеута. У ГУР зазначають, що поряд із перевалкою вантажів фіксували випадки вимкнення автоматичної ідентифікаційної системи суден AIS та зміни заявлених маршрутів.

На думку української розвідки, сукупність таких дій може свідчити про спроби приховати логістичні ланцюги та обійти санкційні обмеження. Водночас сама по собі перевалка пального у відкритому морі не є порушенням міжнародного законодавства.

Звідки росія завозить бензин і дизель

Дослідження ГУР також дозволило встановити основні країни, з території яких відправлялися танкери з нафтопродуктами.

Найбільший обсяг пального завантажили в Єгипті. Звідти до росії відправили дев'ять партій загальною масою 364,7 тисячі тонн, або 37% усіх постачань. Друге місце посіло Марокко, звідки надійшло сім партій на 219,1 тисячі тонн, що становить 22%. Із Південної Кореї доставили 14 партій загальним обсягом 191,1 тисячі тонн, або 19%. Ще три партії на 104,5 тисячі тонн, або близько 11%, були завантажені в Туреччині.

Загалом на західний напрямок, включно з Єгиптом, Марокко, Туреччиною та Мальтою, припало близько 73% обсягу імпорту. На східний напрямок, зокрема Південну Корею, Китай та Малайзію, — 26%.

Бензин із російської нафти повертається до рф через Індію

Однією з особливостей дослідження стало встановлення походження частини імпортованих нафтопродуктів.

Загалом українській розвідці вдалося визначити виробників приблизно 264 тисяч тонн пального, тобто близько чверті зафіксованих постачань. Зокрема, чотири партії бензину загальним обсягом 189 тисяч тонн походили з індійського нафтопереробного заводу у Вадінарі, що належить компанії Nayara Energy. Ця компанія перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії та України. При цьому 49,13% її акцій контролює підсанкційна російська компанія "Роснефть". Це означає, що через закордонні переробні потужності, пов'язані з російським нафтовим бізнесом, росії вдалося сформувати додатковий канал забезпечення готовими нафтопродуктами.

Ще дві партії авіаційного пального Jet A-1 загальним обсягом 58,5 тисячі тонн надійшли з єгипетського нафтопереробного заводу Midor. Постачання здійснювали від імені єгипетської державної нафтової корпорації EGPC. Одержувачем у документах була зазначена компанія Vernal Overseas FZE з Об'єднаних Арабських Еміратів. Паливо розвантажили у Санкт-Петербурзі.

Крім того, розвідка встановила походження партії високооктанової добавки МТБЕ обсягом 16,1 тисячі тонн. Її виготовила китайська компанія Shandong Yulong Petrochemical, яка закуповує значні обсяги російської нафти. За даними ГУР, підприємство перебуває під санкціями Великої Британії, Європейського Союзу, Швейцарії та України.

Що означає зростання залежності росії від імпортного пального

Збільшення закупівель нафтопродуктів за кордоном відбувається на тлі систематичних українських ударів по російських нафтопереробних підприємствах та об'єктах паливної інфраструктури.

Пошкодження НПЗ, зупинка окремих виробничих установок і порушення логістичних ланцюгів ускладнюють забезпечення російського внутрішнього ринку бензином та іншими видами пального. За таких умов імпорт дозволяє частково компенсувати нестачу продукції, однак створює додаткову залежність від іноземних виробників, морських перевізників, торговельних посередників і міжнародних логістичних маршрутів.

Особливо показова ситуація з бензином, на який припадає понад 73% дослідженого морського імпорту. Значні закупівлі цього виду пального свідчать про необхідність додаткового забезпечення російського ринку готовою продукцією.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що у росії готують нове підвищення цін на бензин через дефіцит пального після ударів по НПЗ.