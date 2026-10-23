У росії готують нове підвищення цін на бензин через дефіцит пального після ударів по НПЗ

російська влада розглядає можливість підвищити ціни на бензин і дизельне пальне ще на 2,1 рубля за літр, щоб компенсувати нафтовим компаніям витрати на імпорт. Через українські удари по НПЗ росія змушена закуповувати пальне за кордоном. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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Ініціативу запропонувало Міненерго рф. За підрахунками відомства, продаж імпортного пального за нинішніми цінами приносить компаніям збитки від 13 до 18 рублів на літрі навіть з урахуванням державних компенсацій.

Якщо уряд схвалить пропозицію, до кінця року бензин може подорожчати приблизно на 11%, або на 7,1 рубля за літр від нинішнього рівня. Дизельне пальне може зрости в ціні на 10,7%, або на 8,2 рубля.

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Додаткова націнка дозволить нафтовим компаніям отримувати близько 12 млрд рублів щомісяця для покриття витрат на закупівлі за кордоном.

Водночас бензин у росії вже подорожчав на 20,5% від початку року, а дизель – на 13,4%.

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Через пошкодження НПЗ росія планує імпортувати до 620 тисяч тонн бензину щомісяця протягом жовтня–грудня. Це становитиме 16–18% внутрішнього ринку.

Основним постачальником залишається білорусь. Також росія закуповує пальне в Індії, Туреччині та Марокко, однак такі поставки обходяться значно дорожче.

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