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В России готовят новое повышение цен на бензин из-за дефицита топлива после ударов по НПЗ

Киев • УНН

 • 13019 просмотра

Из-за ударов по НПЗ Россия планирует повысить цены на бензин и дизельное топливо и импортировать до 620 тысяч тонн топлива ежемесячно.

В России готовят новое повышение цен на бензин из-за дефицита топлива после ударов по НПЗ

российские власти рассматривают возможность повысить цены на бензин и дизельное топливо еще на 2,1 рубля за литр, чтобы компенсировать нефтяным компаниям расходы на импорт. Из-за украинских ударов по НПЗ россия вынуждена закупать топливо за рубежом. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Инициативу предложило Минэнерго рф. По подсчетам ведомства, продажа импортного топлива по нынешним ценам приносит компаниям убытки от 13 до 18 рублей на литре даже с учетом государственных компенсаций.

Если правительство одобрит предложение, до конца года бензин может подорожать примерно на 11%, или на 7,1 рубля за литр по сравнению с нынешним уровнем. Дизельное топливо может вырасти в цене на 10,7%, или на 8,2 рубля.

россиянам придется платить больше за импортное топливо

Дополнительная наценка позволит нефтяным компаниям получать около 12 млрд рублей ежемесячно для покрытия расходов на закупки за рубежом.

В то же время бензин в россии уже подорожал на 20,5% с начала года, а дизель – на 13,4%.

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Из-за повреждения НПЗ россия планирует импортировать до 620 тысяч тонн бензина ежемесячно в течение октября–декабря. Это составит 16–18% внутреннего рынка.

Основным поставщиком остается белорусь. Также россия закупает топливо в Индии, Турции и Марокко, однако такие поставки обходятся значительно дороже.

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Степан Гафтко

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