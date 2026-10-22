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Российская нефть Urals обвалилась до минимума за 1,5 месяца — цена упала до 80 долларов за баррель

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Urals подешевела примерно до $80 за баррель из-за падения цен на Brent и высоких фрахтовых ставок. Это сокращает доходы бюджета России.

Российская нефть Urals обвалилась до минимума за 1,5 месяца — цена упала до 80 долларов за баррель

Стоимость российской нефти Urals в портах Балтийского и Чёрного морей снизилась до самого низкого уровня примерно за 1,5 месяца. Цена упала на фоне удешевления мировой нефти и высоких расходов на транспортировку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG, пишет УНН.

Детали

На этой неделе стоимость Urals с отгрузкой в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске впервые с начала сентября опустилась примерно до 80 долларов за баррель. По текущему курсу это около 6630 рублей.

Основной причиной падения стало снижение котировок эталонной нефти Brent. На мировом рынке улучшилась ситуация с поставками сырья, а покупатели получили больше возможностей приобрести нефть с ближайшими сроками доставки.

Высокие расходы на перевозку сокращают доходы России

Дополнительное давление на российских экспортёров оказывает подорожание транспортировки. Из-за нехватки доступных танкеров и военных рисков в Чёрном и Красном морях стоимость фрахта остаётся высокой.

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Ещё в сентябре российская нефть стремительно дорожала из-за перебоев с поставками на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Тогда Urals стоила более 100 долларов за баррель, а 16 сентября цена превышала 110 долларов.

В то же время мировые поставки нефтепродуктов частично восстановились, в частности благодаря увеличению экспорта топлива из Китая и договорённостям между США и Россией относительно дизельного топлива.

Удешевление Urals напрямую влияет на доходы российского бюджета, поскольку стоимость этого сорта нефти используют для расчёта налогов на добычу и определения нефтегазовых поступлений.

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Степан Гафтко

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Энергетика
Война в Украине
Нефть марки Brent
Reuters
Китай
Соединённые Штаты