Российская нефть Urals обвалилась до минимума за 1,5 месяца — цена упала до 80 долларов за баррель

Стоимость российской нефти Urals в портах Балтийского и Чёрного морей снизилась до самого низкого уровня примерно за 1,5 месяца. Цена упала на фоне удешевления мировой нефти и высоких расходов на транспортировку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG, пишет УНН.

Детали

На этой неделе стоимость Urals с отгрузкой в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске впервые с начала сентября опустилась примерно до 80 долларов за баррель. По текущему курсу это около 6630 рублей.

Основной причиной падения стало снижение котировок эталонной нефти Brent. На мировом рынке улучшилась ситуация с поставками сырья, а покупатели получили больше возможностей приобрести нефть с ближайшими сроками доставки.

Высокие расходы на перевозку сокращают доходы России

Дополнительное давление на российских экспортёров оказывает подорожание транспортировки. Из-за нехватки доступных танкеров и военных рисков в Чёрном и Красном морях стоимость фрахта остаётся высокой.

Нефть подскочила в цене более чем на $2 на фоне заявлений Ирана

Ещё в сентябре российская нефть стремительно дорожала из-за перебоев с поставками на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Тогда Urals стоила более 100 долларов за баррель, а 16 сентября цена превышала 110 долларов.

В то же время мировые поставки нефтепродуктов частично восстановились, в частности благодаря увеличению экспорта топлива из Китая и договорённостям между США и Россией относительно дизельного топлива.

Удешевление Urals напрямую влияет на доходы российского бюджета, поскольку стоимость этого сорта нефти используют для расчёта налогов на добычу и определения нефтегазовых поступлений.

российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врага