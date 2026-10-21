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Нефть подскочила в цене более чем на $2 на фоне заявлений Ирана

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Brent поднялась до $110,85, а WTI — до $99,95 за баррель. Рынок поддержали заявления Ирана и сокращение запасов в США.

Нефть подскочила в цене более чем на $2 на фоне заявлений Ирана

Цены на нефть подскочили более чем на 2 доллара в среду, 21 октября, после того как Иран заявил, что нет особых оснований ожидать дипломатического прогресса в отношениях с США. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

В результате эталонная нефть марки Brent осталась вблизи 5-месячных максимумов, получив дополнительную поддержку рынка благодаря снижению запасов нефти и нефтепродуктов, пишет издание.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,06 доллара, или на 1,9%, до 110,85 доллара за баррель в 10:48 GMT (13:48 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на $2,13, или на 2,2%, до $99,95.

На предыдущей сессии нефть марки Brent достигла своего пятимесячного максимума, а нефть марки WTI — шестимесячного пика, после чего цены упали на фоне обсуждений посреднических усилий на встрече президента Ирана и командующего пакистанской армией в Тегеране.

В среду министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил Financial Times, что Иран полностью готов к самообороне, а президент страны Масуд Пезешкиан заявил государственным СМИ, что США не могут ожидать диалога, блокируя и угрожая Ирану.

"Ни один из двух геополитических конфликтов, лежащих в основе бычьих настроений рынка (ожиданий роста — ред.), не продемонстрировал никаких признаков деэскалации", — заявили аналитики PVM, как пишет издание, "имея в виду ближневосточную войну и российско-украинскую войну.".

По данным Kpler, за последние две недели было зафиксировано не менее 18 атак на суда, в то время как аналитики LSEG предупредили, что Иран нацеливается на танкеры далеко за пределами Ормузского пролива, проникая в Оманский залив и ставя под угрозу погрузку нефти из Персидского залива и перевалку с судна на судно, которая поддерживает региональные погрузки.

В понедельник поддерживаемые Ираном хуситы взяли на себя ответственность за атаки на объект Saudi Aramco в Янбу, нефтяное месторождение Шайба, а также аэропорты Эр-Рияда и Абхи в Саудовской Аравии.

В США два представителя Министерства энергетики заявили во вторник, что работают с нефтеперерабатывающими заводами по всему миру над увеличением производства топлива.

Запасы нефти в США сократились на 4,9 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 16 октября, при этом также снизились запасы бензина и дистиллятов, сообщили источники на рынке со ссылкой на данные API. 

Рубио после отката санкций США объяснил, приемлема ли теперь покупка нефти рф19.10.26, 12:12 • 6050 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Война в Украине
Financial Times
Reuters
Эр-Рияд
Тегеран
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран
Киев