Нафта підскочила в ціні більш ніж на $2 на тлі заяв Ірану

Ціни на нафту підскочили більш ніж на 2 долари в середу, 21 жовтня, після того, як Іран заявив, що немає особливих підстав очікувати на дипломатичний прогрес у відносинах зі США. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Внаслідок цього еталонна нафта марки Brent залишилася поблизу 5-місячних максимумів, отримавши додаткову підтримку ринку від зниження запасів нафти і нафтопродуктів, пише видання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,06 долара, або на 1,9%, до 110,85 долара за барель на 10:48 GMT (13:48 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на $2,13, або на 2,2%, до $99,95.

На попередній сесії нафта марки Brent досягла свого п'ятимісячного максимуму, а нафта марки WTI - шестимісячного піку, після чого ціни впали на тлі обговорень посередницьких зусиль на зустрічі президента Ірану та командувача пакистанської армії в Тегерані.

У середу міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив Financial Times, що Іран повністю готовий до самооборони, а президент країни Масуд Пезешкіан заявив державним ЗМІ, що США не можуть очікувати на діалог, блокуючи і погрожуючи Ірану.

"Жоден із двох геополітичних конфліктів, що лежать в основі бичачого настрою ринку (очікування зростання - ред.), не показав жодних ознак деескалації", — заявили аналітики PVM, як пише видання, "маючи на увазі близькосхідну війну та російсько-українську війну.".

За даними Kpler, за останні два тижні було зафіксовано не менше 18 атак на судна, в той час як аналітики LSEG попередили, що Іран націлюється на танкери далеко за межами Ормузької протоки, проникаючи в Оманську затоку і ставлячи під загрозу навантаження нафти з Перської затоки і перевалку з судна на судно, що підтримує регіональні завантаження.

У понеділок хусити, яких підтримує Іран, взяли на себе відповідальність за атаки на об'єкт Saudi Aramco в Янбу, нафтове родовище Шайба та аеропорти Ер-Ріяда та Абхі в Саудівській Аравії.

У США два представники Міністерства енергетики заявили у вівторок, що працюють із нафтопереробними заводами по всьому світу над збільшенням виробництва пального.

Запаси нафти в США скоротилися на 4,9 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 16 жовтня, при цьому також знизилися запаси бензину та дистилятів, повідомили ринкові джерела з посиланням на дані API.

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