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Рубіо після відкату санкцій США пояснив, чи прийнятна тепер купівля нафти рф

Київ • УНН

 • 464 перегляди

США зважають на ціни на енергоносії, постачання та відносини з іншими країнами під час санкційних рішень. Війна РФ проти України залишається одним із чинників.

Рубіо після відкату санкцій США пояснив, чи прийнятна тепер купівля нафти рф

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час ухвалення рішень щодо санкцій проти росії Вашингтон враховує світові ціни на енергоносії, проблеми з постачанням і відносини з іншими державами. Про це він сказав у відповідь на запитання журналіста Радіо Свобода Алекса Рауфоглу, передає УНН.

Деталі

Рауфоглу запитав Рубіо, чи прийнятна тепер купівля російських енергоносіїв після запровадження санкцій проти Індії та закликів до країн Центральної Азії обмежити закупівлі. У відповідь держсекретар США пояснив, що на рішення Вашингтона впливають різні обставини. 

"Я знаю, що ціни на дизельне пальне у США високі, але в багатьох інших країнах світу вони ще значно вищі. І нам доводиться враховувати всі ці обставини. Зараз ми намагаємося завершити торговельну угоду з Індією. Ми дуже близькі до цього. Тож це один із чинників, які президент бере до уваги, ухвалюючи рішення щодо винятків із санкцій з міркувань національної безпеки та інших подібних питань. Кожна країна має складний набір обставин, які їй потрібно враховувати. Зокрема, географічне розташування. Деяким країнам дуже складно отримувати енергоносії з альтернативних джерел. Це не виправдання, але під час формування зовнішньої політики потрібно зважати на всі ці чинники", - сказав Рубіо.

Він також наголосив, що війна росії проти України залишається одним із чинників, що враховує зовнішня політика США.

"Зовнішня політика США, звичайно, враховує війну між росією та Україною, але не зводиться виключно до цього питання. Ми беремо до уваги й інші чинники, зокрема двосторонні відносини з іншими країнами та їхні реальні можливості забезпечувати себе енергоресурсами. Ми також не можемо руйнувати економіку інших країн через одне ключове питання. У цьому й полягає складність пошуку балансу між усіма цими чинниками", – заявив Рубіо.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп, як зазначав Рубіо, відмовився від санкцій проти рф на 60 днів, щоб проаналізувати їхній вплив на світову економіку.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
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Енергетика
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Радіо Свобода
Марко Рубіо
Вашингтон
Дональд Трамп
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