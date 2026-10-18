Трамп відклав санкції проти рф на 60 днів - Рубіо пояснив рішення США
Київ • УНН
Трамп заявив, що вивчає вплив санкцій проти росії та країн-покупців її енергоносіїв. Зеленський вважає послаблення обмежень помилкою.
Президент США Дональд Трамп відмовився від санкцій проти рф на 60 днів, щоб проаналізувати їхній вплив на світову економіку. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН.
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За його словами, це стосується не лише росії, а й країн, що купують російські енергоносії, зокрема Індії. Він додав: ситуацію ускладнює напруження на світовому енергетичному ринку.
Слід врахувати все це і зважити всі за і проти. А ще є такі країни, як наприклад Індія, які добровільно диверсифікували свою енергетику, але все ще отримують значну частину енергії з росії, оскільки важко змінити курс так швидко, а вони є важливими союзниками та партнерами США
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти росії не допоможе зупинити війну. Він назвав угоду щодо дизельного пального першим кроком до подальшого зняття обмежень.