Трамп відклав санкції проти рф на 60 днів - Рубіо пояснив рішення США

Президент США Дональд Трамп відмовився від санкцій проти рф на 60 днів, щоб проаналізувати їхній вплив на світову економіку. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

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За його словами, це стосується не лише росії, а й країн, що купують російські енергоносії, зокрема Індії. Він додав: ситуацію ускладнює напруження на світовому енергетичному ринку.

Слід врахувати все це і зважити всі за і проти. А ще є такі країни, як наприклад Індія, які добровільно диверсифікували свою енергетику, але все ще отримують значну частину енергії з росії, оскільки важко змінити курс так швидко, а вони є важливими союзниками та партнерами США - йдеться в заяві Рубіо.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти росії не допоможе зупинити війну. Він назвав угоду щодо дизельного пального першим кроком до подальшого зняття обмежень.