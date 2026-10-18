Трамп отложил санкции против рф на 60 дней - Рубио объяснил решение США
Киев • УНН
Трамп заявил, что изучает влияние санкций против россии и стран - покупателей её энергоносителей. Зеленский считает ослабление ограничений ошибкой.
Президент США Дональд Трамп отказался от санкций против рф на 60 дней, чтобы проанализировать их влияние на мировую экономику. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает УНН.
Детали
По его словам, это касается не только россии, но и стран, которые покупают российские энергоносители, в частности Индии. Он добавил: ситуацию осложняет напряженность на мировом энергетическом рынке.
Следует учесть все это и взвесить все за и против. А еще есть такие страны, как, например, Индия, которые добровольно диверсифицировали свою энергетику, но все еще получают значительную часть энергии из россии, поскольку трудно изменить курс так быстро, а они являются важными союзниками и партнерами США
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ослабление санкций против россии не поможет остановить войну. Он назвал соглашение по дизельному топливу первым шагом к дальнейшему снятию ограничений.