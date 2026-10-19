Рубио после отката санкций США объяснил, приемлема ли теперь покупка нефти рф

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что при принятии решений о санкциях против россии Вашингтон учитывает мировые цены на энергоносители, проблемы с поставками и отношения с другими государствами. Об этом он сказал в ответ на вопрос журналиста Радио Свобода Алекса Рауфоглу, передает УНН.

Детали

Рауфоглу спросил Рубио, приемлема ли теперь покупка российских энергоносителей после введения санкций против Индии и призывов к странам Центральной Азии ограничить закупки. В ответ госсекретарь США объяснил, что на решения Вашингтона влияют различные обстоятельства.

"Я знаю, что цены на дизельное топливо в США высокие, но во многих других странах мира они еще значительно выше. И нам приходится учитывать все эти обстоятельства. Сейчас мы пытаемся завершить торговое соглашение с Индией. Мы очень близки к этому. Поэтому это один из факторов, которые президент принимает во внимание, принимая решения об исключениях из санкций по соображениям национальной безопасности и другим подобным вопросам. У каждой страны есть сложный набор обстоятельств, которые ей необходимо учитывать. В частности, географическое расположение. Некоторым странам очень сложно получать энергоносители из альтернативных источников. Это не оправдание, но при формировании внешней политики необходимо учитывать все эти факторы", — сказал Рубио.

Он также подчеркнул, что война россии против Украины остается одним из факторов, которые учитывает внешняя политика США.

"Внешняя политика США, конечно, учитывает войну между россией и Украиной, но не сводится исключительно к этому вопросу. Мы принимаем во внимание и другие факторы, в частности двусторонние отношения с другими странами и их реальные возможности обеспечивать себя энергоресурсами. Мы также не можем разрушать экономику других стран из-за одного ключевого вопроса. В этом и заключается сложность поиска баланса между всеми этими факторами", — заявил Рубио.

Напомним

Президент США Дональд Трамп, как отмечал Рубио, отказался от санкций против РФ на 60 дней, чтобы проанализировать их влияние на мировую экономику.