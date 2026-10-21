российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врага

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) постепенно превращают одну из бюджетообразующих отраслей экономики рф в источник постоянных финансовых потерь и технологических проблем. Повреждение сложного оборудования, значительная часть которого производится за рубежом, вынуждает российские предприятия тратить миллионы долларов на ремонт, искать альтернативных поставщиков и сокращать производство нефтепродуктов. В то же время эксперты, опрошенные УНН, убеждены, что для усиления экономического давления на кремль Украине следует сохранить интенсивность ударов по российской нефтепереработке, а западные партнеры должны усиливать санкционное давление и перекрывать возможности обхода запретов на поставки высокотехнологичного оборудования, пишет УНН.

российские НПЗ в режиме постоянного ремонта

Российская нефтеперерабатывающая отрасль, которая десятилетиями обеспечивала внутренний рынок топливом и приносила государству значительные доходы от экспорта, все чаще вынуждена работать в условиях повреждения производственных мощностей. Украинские дальнобойные удары создают для предприятий рф проблему, которую невозможно решить лишь усилением противовоздушной обороны или увеличением финансирования ремонтных работ.

Особенность этой кампании заключается не только в количестве атакованных предприятий, но и в повторяемости ударов. Даже после восстановления отдельных производственных мощностей НПЗ остаются уязвимыми для новых повреждений. В результате россия вынуждена тратить все больше средств на поддержание работоспособности уже имеющихся мощностей.

По данным украинского производителя дальнобойного вооружения Fire Point, среди российских нефтеперерабатывающих предприятий, которые чаще всего подвергались украинским атакам, — Саратовский (20 атак), Ильский (19), Рязанский (18), Сызранский (15), Афипский (15) и Туапсинский (13) НПЗ.

На пятый год полномасштабной войны российские НПЗ все чаще живут в режиме бесконечного ремонта. За одним ударом следует следующий, оборудование не успевают восстанавливать, а тут еще и FP-1 (дальнобойный ударный дрон — ред.) прилетает с внеплановой инспекцией качества ремонтных работ — отметили в компании.

Для оценки экономических последствий таких интенсивных атак принципиальное значение имеет то, какие именно технологические установки были выведены из строя и насколько быстро их можно восстановить.

Военный эксперт Богдан Долинце объясняет, что для существенного нарушения работы нефтеперерабатывающего завода необязательно уничтожать все предприятие.

Важно понимать, что НПЗ — это сложный технологический комплекс, где все установки взаимосвязаны. Даже если часть оборудования остается неповрежденной, повреждение отдельных важных компонентов может сделать невозможной нормальную работу всего предприятия. Восстановление таких объектов требует значительных финансовых ресурсов, специализированного оборудования и времени. Именно поэтому последствия ударов могут быть непропорционально большими по сравнению с масштабом физических повреждений — отметил он в комментарии УНН.

В то же время НПЗ имеют разную структуру и производственные резервы. На крупных предприятиях могут работать несколько однотипных установок, что позволяет частично компенсировать повреждение отдельных элементов. Поэтому говорить о полной остановке завода после каждой атаки было бы некорректно.

Однако именно повторные удары имеют долгосрочный эффект для российской нефтепереработки. Предприятия вынуждены одновременно восстанавливать оборудование, поддерживать текущее производство и адаптироваться к ограниченному доступу к иностранным технологиям.

Импортозависимость, которая осложняет восстановление российских НПЗ

Одной из крупнейших проблем для российской нефтеперерабатывающей отрасли остается зависимость от оборудования иностранного производства. Несмотря на наличие собственных производственных мощностей, российские компании на протяжении многих лет использовали западные технологии для модернизации заводов, повышения глубины переработки нефти и производства более качественного топлива.

После введения международных санкций против рф доступ к части таких технологий, комплектующих и сервисного обслуживания существенно осложнился. кремль был вынужден переориентироваться на китайский рынок. В условиях регулярных ударов по НПЗ это создает дополнительные проблемы: даже при наличии средств россия не может быстро приобрести необходимое оборудование или найти полноценную замену.

Военный эксперт Валерий Романенко в комментарии УНН обращает внимание, что на многих российских НПЗ использовались западные технологии, в частности американской компании Honeywell UOP.

Отдельный фактор — зависимость российских НПЗ от иностранного оборудования. На многих предприятиях использовались западные технологии, в частности американской компании Honeywell UOP. Это оборудование применяется для углубленной переработки нефтяного сырья и производства ценных нефтепродуктов и нефтехимической продукции. На отдельных предприятиях, в частности в секторе компании "Лукойл", также использовалось иностранное оборудование. Поэтому повреждение таких установок может создавать дополнительные трудности во время ремонта и восстановления производства — объясняет он.

Зависимость от импортных технологий имеет не только техническое, но и экономическое измерение. Современные установки углубленной переработки позволяют получать из того же количества нефтяного сырья больший объем бензина и дизельного топлива. Потеря таких мощностей снижает эффективность завода даже при сохранении возможности первичной переработки нефти.

Энергетический эксперт Святослав Павлюк добавляет, что россия имеет собственное производство промышленного оборудования, однако оно не всегда способно обеспечить аналогичные технологические характеристики.

Что касается зависимости российской нефтеперерабатывающей отрасли от западных технологий, то здесь нужно понимать, что россия имеет и собственное производство оборудования. Проблема заключается в том, что западные технологии часто были эффективнее. Качество оборудования напрямую влияет на глубину переработки нефти, а следовательно, и на то, сколько ценных нефтепродуктов предприятие может получить из сырья — объяснил он в комментарии УНН.

Кроме того, оборудование для крупных НПЗ не всегда можно заменить по принципу обычной закупки запчастей. Часть установок изготавливается под конкретные технологические параметры предприятия, требует сложного монтажа, наладки и интеграции в уже существующие производственные процессы.

Именно поэтому санкционные ограничения на поставки оборудования и технологий могут усиливать долгосрочные экономические последствия украинских ударов. Чем сложнее российским предприятиям получать необходимые компоненты, тем больше могут становиться расходы и сроки восстановления поврежденных мощностей.

О необходимости усиления в целом санкционного давления на россию неоднократно говорил и президент Владимир Зеленский.

Нам нужен сильный 22-й пакет санкций ЕС. И, пожалуйста, нам нужны реальные санкции против каждой компании и каждого человека, которые причастны к производству российских баллистических ракет, современных систем связи и дронов, а также против тех, кто причастен к работе российской финансовой системы — заявил глава государства после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп снял санкции с россии и москва согласилась на "дизельную сделку" с Вашингтоном.

Ремонт на сотни миллионов долларов: почему поврежденные установки невозможно быстро заменить

Сложность восстановления российских НПЗ определяется не только доступностью иностранного оборудования, но и особенностями самого технологического процесса. НПЗ — это система взаимосвязанных производственных установок, часть которых требует индивидуального проектирования, специализированных материалов и длительного монтажа.

Последствия таких ударов для российской промышленности ощутимы. Восстановление повреждённого оборудования может стоить десятки, а в отдельных случаях и сотни миллионов долларов. Кроме того, речь идёт о специфическом иностранном оборудовании, которое в условиях санкций против России очень сложно закупать, ремонтировать и поддерживать в рабочем состоянии. Потеря таких мощностей может иметь долгосрочные последствия: в зависимости от характера повреждений, на частичное восстановление могут потребоваться месяцы или даже несколько лет — отмечает Богдан Долинце.

Энергетический эксперт Святослав Павлюк среди наиболее сложных для восстановления элементов называет ректификационные колонны. Это оборудование используется для разделения нефтяного сырья на фракции и играет важную роль в технологическом процессе.

Повреждение таких конструкций, по его словам, может потребовать не просто замены отдельных деталей, а масштабной перестройки всей установки. Кроме того, это оборудование имеет большие габариты, что усложняет его транспортировку.

Китайское оборудование может частично компенсировать прекращение западных поставок, однако не обязательно обеспечит аналогичный уровень эффективности. Кроме того, существуют сугубо логистические проблемы. Ректификационные колонны — это огромные конструкции, которые сложно транспортировать. Их могут перевозить частями с последующей сборкой на месте или доставлять целиком. В некоторых случаях размеры такого оборудования создают трудности даже при проезде под мостами. Ранее для транспортировки подобных конструкций иногда приходилось демонтировать отдельные элементы инфраструктуры — рассказывает специалист.

Таким образом, даже если российское предприятие находит поставщика нового оборудования, это не гарантирует быстрого возвращения к прежним объёмам производства топлива.

От дефицита топлива к росту цен

Экономические последствия повреждения нефтеперерабатывающих заводов выходят далеко за пределы самой отрасли. Россия по-прежнему остаётся одним из крупнейших мировых производителей нефти, однако наличие сырья уже не гарантирует стабильного обеспечения внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

Когда отдельные НПЗ останавливаются или сокращают производство, возникает необходимость перераспределять поставки между регионами. Это увеличивает транспортные расходы, создаёт дополнительную нагрузку на логистическую инфраструктуру и может провоцировать локальный дефицит топлива.

Последствия начинают ощущать все секторы экономики. Рост стоимости бензина и дизельного топлива увеличивает расходы на логистику, растут цены на продукты питания, строительные материалы и так далее. Не следует забывать, что российская армия также нуждается в топливе, поэтому сокращение добычи влияет и на обеспечение оккупационных войск.

Таким образом, топливо для России — не просто товар, а инструмент внутренней и внешней политики. Удары по НПЗ не остановят поставки топлива полностью, однако постепенно превращают отраслевой кризис в общеэкономический. Уже в июне проблемы с топливом охватили 83 региона РФ — объяснили в Fire Point.

НПЗ — это ключевое звено между добычей нефти и рынком топлива. Чем больше заводов выведено из строя, тем больше сырой нефти остаётся без переработки. Её нужно где-то хранить, экспортировать или сокращать добычу. А без перерабатывающих мощностей такое количество сырой нефти внутри страны никому не нужно, поэтому Россия пытается её экспортировать. Однако экспорт в данном случае не компенсирует падение добычи и дефицит топлива на внутреннем рынке.

Стоит отметить, что 28 сентября российский диктатор владимир путин подписал указ, запрещающий публиковать данные об экспорте топлива и объёмах переработки на НПЗ.

Украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре чрезвычайно болезненны для России по нескольким причинам. Во-первых, доходы от нефтегазовой отрасли имеют критическое значение для российской экономики, обеспечивая значительную часть поступлений в государственный бюджет. Во-вторых, российские политические элиты годами обещали населению стабильное обеспечение энергоресурсами. Поэтому любые перебои с поставками топлива создают для Кремля не только экономические, но и политические проблемы - отмечает Богдан Долинце.

Еще одно важное последствие: Россия вынуждена искать возможности для импорта топлива и уже поставляет его из Индии, а это дополнительная нагрузка на бюджет.

Как увеличить экономические потери Кремля

В целом мы должны наносить удары по ключевым узлам российской экономики. Нефтеперерабатывающие заводы — именно такие объекты. Это эффективное направление, поскольку даже дроны с относительно небольшой боевой частью могут вызвать масштабные пожары на НПЗ. Там происходят высокотемпературные процессы, в частности крекинг, а технологические установки работают при высоких температурах и давлении. Из-за этого повреждение критически важных компонентов может приводить к серьезным последствиям для производства - говорит военный эксперт Валерий Романенко.

В то же время самих ударов недостаточно для длительного ограничения российских производственных мощностей. РФ пытается компенсировать потерю доступа к иностранному оборудованию и технологиям собственным производством и поиском альтернативных рынков для закупок. Однако такое оборудование не всегда обеспечивает аналогичную эффективность, а его изготовление, транспортировка и установка могут потребовать значительного времени. Соответственно, чем сложнее будет доступ к импортным компонентам, тем более дорогим и длительным станет восстановление поврежденных заводов.

Для этого западным партнерам необходимо не только расширять санкционные ограничения, но и усиливать контроль за их выполнением. Прежде всего речь идет о перекрытии каналов реэкспорта специализированного промышленного оборудования, ограничении поставок комплектующих и технологического обслуживания, а также введении вторичных санкций против компаний, которые содействуют обходу запретов. Особое внимание следует уделить технологиям, которые российские производители не могут полноценно заменить собственными или китайскими аналогами.

Продолжение украинских ударов уже вынуждает российские власти тратить ресурсы не только на ремонт предприятий, но и на стабилизацию внутреннего топливного рынка и сокрытие реальных последствий.

Очевидно, что наибольший долгосрочный эффект может обеспечить сочетание продолжения украинских ударов по российским НПЗ с усилением санкционного контроля за поставками высокотехнологичного оборудования. При таком сценарии каждое масштабное повреждение будет создавать для российских предприятий все более сложную производственную и финансовую проблему. А Украину будет ставить на шаг ближе к миру.

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