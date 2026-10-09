россияне вспомнили технологии Первой мировой войны, чтобы защитить НПЗ от украинских дронов — насколько это эффективно

В России разрабатывают аэростатные заграждения для защиты нефтеперерабатывающих заводов от украинских дальнобойных беспилотников. Технологию, которую использовали еще во время Первой мировой войны, пытаются адаптировать к современным угрозам. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Новая система состоит из 2 небольших аэростатов, между которыми натянута сеть из тонких тросов. По замыслу разработчиков, беспилотники должны запутываться в ней или разрушаться при столкновении

Чтобы дроны не могли просто перелететь заграждение, россияне предусмотрели автоматическое регулирование его высоты с помощью радиолокационных данных. Однако эффективность такого механизма против маневрирующих целей остается под вопросом.

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Как отмечает Defense Express, во время испытаний россияне использовали небольшой беспилотник, который по характеристикам существенно уступает украинским дальнобойным ударным дронам.

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Неизвестно, выдержит ли сеть столкновение с тяжелым беспилотником, который движется со скоростью в сотни километров в час. Кроме того, система может оказаться малоэффективной против одновременных атак с разных высот.

Еще одной проблемой является сильный ветер, который может повредить или сорвать аэростатные заграждения. В настоящее время несколько подобных российских проектов остаются на стадии разработки.

Подобные системы активно использовали во время Второй мировой войны, в частности для защиты Лондона от немецких ракет Фау-1. Однако, согласно приведенным Defense Express данным, тогда аэростатные заграждения перехватили лишь около 5% таких ракет.

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