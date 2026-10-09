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россияне вспомнили технологии Первой мировой войны, чтобы защитить НПЗ от украинских дронов — насколько это эффективно

Киев • УНН

 • 18070 просмотра

Россия разрабатывает аэростатные сети против украинских дронов. Эксперты сомневаются в эффективности системы из-за ветра, скорости и манёвров целей.

россияне вспомнили технологии Первой мировой войны, чтобы защитить НПЗ от украинских дронов — насколько это эффективно

В России разрабатывают аэростатные заграждения для защиты нефтеперерабатывающих заводов от украинских дальнобойных беспилотников. Технологию, которую использовали еще во время Первой мировой войны, пытаются адаптировать к современным угрозам. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Новая система состоит из 2 небольших аэростатов, между которыми натянута сеть из тонких тросов. По замыслу разработчиков, беспилотники должны запутываться в ней или разрушаться при столкновении

Чтобы дроны не могли просто перелететь заграждение, россияне предусмотрели автоматическое регулирование его высоты с помощью радиолокационных данных. Однако эффективность такого механизма против маневрирующих целей остается под вопросом.

Эксперты сомневаются, что система остановит украинские дроны

Как отмечает Defense Express, во время испытаний россияне использовали небольшой беспилотник, который по характеристикам существенно уступает украинским дальнобойным ударным дронам.

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Неизвестно, выдержит ли сеть столкновение с тяжелым беспилотником, который движется со скоростью в сотни километров в час. Кроме того, система может оказаться малоэффективной против одновременных атак с разных высот.

Еще одной проблемой является сильный ветер, который может повредить или сорвать аэростатные заграждения. В настоящее время несколько подобных российских проектов остаются на стадии разработки.

Подобные системы активно использовали во время Второй мировой войны, в частности для защиты Лондона от немецких ракет Фау-1. Однако, согласно приведенным Defense Express данным, тогда аэростатные заграждения перехватили лишь около 5% таких ракет.

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Степан Гафтко

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