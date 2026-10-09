росіяни згадали технології Першої світової війни, щоб захистити НПЗ від українських дронів – наскільки це ефективно

У росії розробляють аеростатні загородження для захисту нафтопереробних заводів від українських далекобійних безпілотників. Технологію, яку використовували ще під час Першої світової війни, намагаються пристосувати до сучасних загроз. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Нова система складається з 2 невеликих аеростатів, між якими натягнута сітка з тонких тросів. За задумом розробників, безпілотники повинні заплутуватися в ній або руйнуватися під час зіткнення

Щоб дрони не могли просто перелетіти загородження, росіяни передбачили автоматичне регулювання його висоти за допомогою радіолокаційних даних. Однак ефективність такого механізму проти маневруючих цілей залишається під питанням.

Експерти сумніваються, що система зупинить українські дрони

Як зазначає Defense Express, під час випробувань росіяни використовували невеликий безпілотник, який за характеристиками суттєво поступається українським далекобійним ударним дронам.

У росії знайшли "оригінальний" захист для складів Wildberries від українських дронів

Невідомо, чи витримає сітка зіткнення з важким безпілотником, який рухається зі швидкістю в сотні кілометрів на годину. Крім того, система може виявитися малоефективною проти одночасних атак із різних висот.

Ще однією проблемою є сильний вітер, який може пошкодити або зірвати аеростатні загородження. Наразі кілька подібних російських проєктів залишаються на стадії розробки.

Подібні системи активно використовували під час Другої світової війни, зокрема для захисту Лондона від німецьких ракет Фау-1. Однак, за наведеними Defense Express даними, тоді аеростатні загородження перехопили лише близько 5% таких ракет.

В Україні створили ракету DART - вона ігнорує РЕБ та стартує з аеростатів