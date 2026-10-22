російська нафта Urals обвалилася до мінімуму за 1,5 місяця - ціна впала до 80 доларів за барель

Вартість російської нафти Urals у портах Балтійського та Чорного морів знизилася до найнижчого рівня приблизно за 1,5 місяця. Ціна впала на тлі здешевлення світової нафти та високих витрат на транспортування. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані LSEG, пише УНН.

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Цього тижня вартість Urals із відвантаженням у Приморську, усть-лузі та новоросійську вперше з початку вересня опустилася приблизно до 80 доларів за барель. За поточним курсом це близько 6630 рублів.

Основною причиною падіння стало зниження котирувань еталонної нафти Brent. На світовому ринку покращилася ситуація з постачанням сировини, а покупці отримали більше можливостей придбати нафту з найближчими термінами доставки.

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Додатковий тиск на російських експортерів створює дорожче транспортування. Через нестачу доступних танкерів та військові ризики в Чорному й Червоному морях вартість фрахту залишається високою.

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Ще у вересні російська нафта стрімко дорожчала через перебої з постачанням на тлі конфлікту на Близькому Сході. Тоді Urals коштувала понад 100 доларів за барель, а 16 вересня ціна перевищувала 110 доларів.

Водночас світові постачання нафтопродуктів частково відновилися, зокрема завдяки збільшенню експорту пального з Китаю та домовленостям між США і росією щодо дизельного пального.

Здешевлення Urals безпосередньо впливає на доходи російського бюджету, оскільки вартість цього сорту нафти використовують для розрахунку податків на видобуток і визначення нафтогазових надходжень.

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