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Автогаз в Украине дорожает: какова причина и чего ждать водителям дальше

Киев • УНН

 • 4084 просмотра

Цены на автогаз растут из-за сезонного спроса и зависимости Украины от импорта. С 1 января дополнительное подорожание может усилить акциз.

Автогаз в Украине дорожает: какова причина и чего ждать водителям дальше
Фото: autonews.autoua.net

В Украине снова выросла стоимость автогаза на отдельных АЗС. В то же время с 1 января дополнительным фактором удорожания топлива может стать и повышение акцизного налога. Подробнее о том, почему автогаз дорожает именно сейчас и что влияет на уровень цены, журналистке УНН рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Почему автогаз дорожает именно сейчас

В среду, 21 октября, несколько крупных сетей автозаправочных станций вновь пересмотрели цены на топливо в Украине. В частности,  OKKO, WOG и "Укрнафта" повысили цену автогаза на 1 грн, тогда как UPG — на 40 копеек. Дизельное топливо и часть бензина также подорожали.  Эксперт по энергетическим вопросам называет основной причиной удорожания автогаза именно сезонность. Он объясняет, что Украина не располагает собственным производством сжиженного нефтяного газа в объемах, необходимых для обеспечения потребностей рынка, поэтому зависит от импорта.

Это означает, что сейчас в стране нет собственного производства сжиженного нефтяного газа. Поэтому его приходится завозить. Откуда его завозят? Из тех государств, где этот сжиженный нефтяной газ используют не только как автомобильное топливо, но и как топливо для котельных 

— объясняет Геннадий Рябцев.

Кроме того, с наступлением холодов спрос на газ для отопления растет, поэтому автомобилисты вынуждены конкурировать за тот же ресурс с другими потребителями, что, в свою очередь, создает дефицит предложения и подталкивает цены вверх. По словам эксперта, такая ситуация повторяется из года в год, пока Украина зависит от импортных поставок.

Если посмотреть на то, каким образом вели себя цены на сжиженный газ на протяжении всех лет, когда у нас основным источником поставок был импорт, то можно убедиться в том, что в тот момент, когда растет конкуренция между потребителями, то есть автомобилистами и теми, кто использует этот газ в качестве топлива для котлов, у нас всегда возникает нехватка этого ресурса и растут цены на него 

— отметил эксперт по энергетическим вопросам.

Есть ли в Украине дефицит автогаза

По словам эксперта, приобрести автогаз сейчас можно, правда, водителям приходится платить больше.

По высокой цене, насколько мне известно, автогаз купить можно. То есть на заправках он есть. Но цена высокая, безусловно 

— подчеркивает Геннадий Рябцев.

В то же время нынешняя стоимость газа еще не настолько высока по сравнению с бензином, чтобы вызвать существенное сокращение потребления. По оценке Геннадия Рябцева, обычно литр бензина стоит примерно столько же, сколько два литра автогаза, а сейчас соотношение цен, по его словам, составляет около 53–55%, тогда как заметное снижение спроса обычно происходит после превышения отметки в 65%.

Когда соотношение между бензином и сжиженным нефтяным газом превысит отметку в 65%, тогда обычно происходит существенное сокращение его потребления, потому что практически отсутствует финансовая выгода от использования этого ресурса, если двигатель автомобиля является двухтопливным 

— подчеркивает эксперт по энергетическим вопросам.

Как на цены влияют логистика и война

Как объясняет эксперт, Украина импортирует автогаз преимущественно автомобильным и железнодорожным транспортом. После начала полномасштабной войны поставки из белоруси, россии и Казахстана прекратились, поэтому выбор источников импорта сузился. В то же время сама схема доставки существенно не изменилась, а расходы на транспортировку выросли, в частности из-за подорожания дизельного топлива, которым заправляют газовозы.

Логистика существенно не изменилась, потому что такой она была даже до войны. Там, конечно, были проблемы после начала войны, потому что многое везли не из Польши, а из Беларуси. У нас основным поставщиком сжиженного нефтяного газа была Беларусь, затем шли рф, Казахстан, а потом уже европейские страны 

— объясняет Геннадий Рябцев.

Как отметил Геннадий Рябцев, более дорогая транспортировка также повлияла на конечную стоимость газа, однако нынешний скачок цен не стоит объяснять только международными событиями или ситуацией на нефтяном рынке, поскольку главный фактор именно сейчас — конкуренция за ресурс в период отопительного сезона.

Это не имеет никакого отношения к Ирану, Саудовской Аравии, Кувейту или каким-либо другим государствам, потому что сжиженный нефтяной газ поступает к нам не оттуда. На такой скачок повлияло усиление конкуренции между потребителями — автомобилистами и домохозяйствами, которые используют этот газ для генерации тепловой энергии. Отопительный сезон начался, в помещениях стало холодно 

— подчеркнул эксперт по энергетическим вопросам.

Может ли автогаз подешеветь в ближайшее время

Оснований ожидать быстрого снижения цен на автогаз в настоящее время нет, объясняет Геннадий Рябцев. Ведь по мере похолодания потребность в газе для отопления в странах-поставщиках может возрастать, что будет ограничивать доступность ресурса для украинского рынка. К тому же, по оценке эксперта топливного рынка, с 1 января ещё должен вырасти акцизный налог на нефтепродукты, в частности и на сжиженный нефтяной газ.

Никаких объективных факторов, указывающих на то, что можно ожидать какого-либо снижения, нет. Зима ведь не заканчивается, наоборот, для нужд домохозяйств в той же Польше будет отбираться больше этого самого сжиженного нефтяного газа. И нам будет оставаться меньше 

— отметил специалист.

Впрочем, зимой спрос на автогаз со стороны водителей может, наоборот, снижаться, поскольку при низкой температуре воздуха запуск двигателей на газе для водителей усложняется.

Когда температура окружающего воздуха опускается ниже нуля, использовать сжиженный нефтяной газ в обычных автомобилях, оборудованных соответствующей топливной системой, нецелесообразно, поскольку возникают проблемы с запуском двигателя. Поэтому спрос на этот нефтепродукт зимой, особенно при низких температурах, снижается. И это ограничивает рост цены 

— резюмировал Геннадий Рябцев. 

Алла Киосак

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