Автогаз в Україні дорожчає: яка причина та чого чекати водіям далі

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В Україні знову зросла вартість автогазу на окремих АЗС. Водночас, з 1 січня додатковим чинником для здорожчання палива може стати й підвищення акцизного податку. Детальніше про те, чому автогаз дорожчає саме зараз та що впливає на рівень ціни - журналістці УНН розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

Чому автогаз дорожчає саме зараз

У середу, 21 жовтня, кілька великих мереж автозаправних станцій вкотре переглянули ціни на пальне в Україні. Зокрема, OKKO, WOG та "Укрнафта" підняли ціну автогазу на 1 грн, тоді як UPG - на 40 копійок. Дизель і частина бензину також подорожчали. Експерт з енергетичних питань називає основною причиною подорожчання автогазу саме сезонність. Він пояснює, що Україна не має власного виробництва скрапленого нафтового газу в обсягах, необхідних для забезпечення потреб ринку, тому залежить від імпорту.

Це означає, що країна не має власного виробництва скрапленого нафтового газу зараз. Тому змушена його завозити. Звідки його завозять? З тих держав, де цей скраплений нафтовий газ використовують не лише як автомобільне паливо, але й як паливо для котелень - пояснює Геннадій Рябцев.

Крім того, з початком холодів попит на газ для опалення зростає, тому автомобілісти змушені конкурувати за той самий ресурс з іншими споживачами, що своєю чергою створює дефіцит пропозиції та підштовхує ціни вгору. За словами експерта, така ситуація повторюється впродовж років, поки Україна залежить від імпортних постачань.

Якщо подивитися на те, яким чином поводили себе ціни скрапленого газу впродовж усіх років, коли у нас основним джерелом постачання був імпорт, то можна переконатися в тому, що тоді, коли зростає конкуренція між споживачами, тобто автомобілістами і тими, хто використовує цей газ як паливо для котлів, то у нас завжди виникає нестача цього ресурсу і зростають ціни на нього - зазначив експерт з енергетичних питань.

Чи є в Україні дефіцит автогазу

За словами експерта, придбати автогаз наразі можна, правда водіям доводиться платити більше.

За високою ціною, наскільки мені відомо, можна купити автогаз. Тобто на заправках він є. Але ціна висока, безумовно - підкреслює Геннадій Рябцев.

Водночас нинішня вартість газу ще не настільки висока порівняно з бензином, щоб спричинити суттєве скорочення споживання. За оцінкою Геннадія Рябцева, зазвичай літр бензину коштує приблизно стільки, скільки два літри автогазу, а нині співвідношення цін, за його словами, становить близько 53-55%, тоді як помітне зменшення попиту зазвичай відбувається після перевищення 65%.

Коли співвідношення між бензином і скрапленим нафтовим газом перевищить позначку 65%, тоді відбувається зазвичай суттєве скорочення споживання його, тому що тоді майже немає фінансової вигоди від використання цього ресурсу, якщо двигун автомобіля є двопаливним - наголошує експерт з енергетичних питань.

Як на ціни впливають логістика та війна

Як пояснює експерт, Україна імпортує автогаз переважно автомобільним і залізничним транспортом. Після початку повномасштабної війни постачання з білорусі, росії та Казахстану припинилися, тож вибір джерел імпорту звузився. Водночас сама схема доставки суттєво не змінилася, а витрати на транспортування зросли, зокрема через подорожчання дизельного пального, яким заправляють газовози.

Логістика суттєво не змінилася, тому що вона такою була і навіть до війни. Там були проблеми, звісно, після початку війни, тому що багато що везли не з Польщі, а з Білорусі. У нас основним постачальником скрапленого нафтового газу була Білорусь, а потім йшли рф, Казахстан, а потім уже європейські країни - пояснює Геннадій Рябцев.

Як зазначив Геннадій Рябцев, дорожче транспортування також вплинуло на кінцеву вартість газу, проте нинішній стрибок цін не варто пояснювати лише міжнародними подіями чи ситуацією на нафтовому ринку, бо головний чинник саме зараз - конкуренція за ресурс у період опалювального сезону.

Це жодного стосунку не має до Ірану, Саудівської Аравії, Кувейту чи будь-яких інших держав, тому що не звідти йде скраплений нафтовий газ для нас. На такий стрибок вплинуло зростання конкуренції між споживачами - автомобілістами та домогосподарствами, які використовують цей газ для генерації теплової енергії. Опалювальний сезон підійшов, холодно стало в приміщеннях - наголосив експерт з енергетичних питань.

Чи може автогаз подешевшати найближчим часом

Підстав очікувати швидкого зниження цін на автогаз наразі немає, пояснює Геннадій Рябцев. Бо у міру похолодання потреба в газі для опалення в країнах-постачальниках може зростати, що обмежуватиме доступність ресурсу для українського ринку. До того ж, за оцінкою експерта з паливного ринку, з 1 січня ще має зрости акцизний податок на нафтопродукти, зокрема й на скраплений нафтовий газ.

Ніяких об'єктивних чинників, які б вказували на те, що можна очікувати якогось зниження, немає. Зима ж не закінчується, навпаки, буде більше відбиратися для потреб домогосподарств цього самого скрапленого нафтового газу в тій самій Польщі. І нам буде залишатися менше - зазначив фахівець.

Втім, узимку попит на автогаз з боку водіїв може навпаки зменшуватися, бо якщо надворі низька температура, то запуск двигунів на газі ускладнюється для водіїв.