Цінники на АЗС знову рекордні: скільки тепер коштують бензин, дизель і автогаз
Київ • УНН
OKKO, WOG та «"Укрнафта" підняли ціну автогазу на 1 грн, UPG - на 40 копійок. Дизель і частина бензину також подорожчали.
У середу, 21 жовтня, кілька великих мереж автозаправних станцій вкотре переглянули ціни на пальне в Україні, а найпомітніші зміни торкнулися автогазу, передає УНН.
Деталі
У мережах OKKO, WOG та "Укрнафта" вартість автогазу збільшилася на 1 грн за літр. На АЗС UPG підвищення було меншим, зокрема, на 40 копійок за літр.
Також, станом на 21 жовтня найвища ціна на автогаз серед згаданих мереж зафіксована на SOCAR – 54,40 грн за літр, тоді як найнижчу вартість пропонує "Укрнафта" – 50,90 грн за літр.
Водночас, OKKO та SOCAR підвищили ціни на всі види дизельного пального на 1 грн за літр. Крім того, і UPG підняли ціни на бензин А-95, UPG 95 та UPG 100. Кожен із цих видів пального подорожчав на 1 грн за літр.
Які ціни на АЗС станом на 21 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн;
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн;
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн;
- ДП Pulls: 108,90 грн (+1 грн);
- ДП Євро: 105,90 грн (+1 грн);
- Газ: 52,90 грн (+1 грн).
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн;
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн;
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн;
- ДП Mustang: 107,50 грн;
- ДП Євро-5: 104,50 грн;
- Газ: 53,50 грн (+1 грн).
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн;
- Бензин NANO 95: 97,90 грн;
- Бензин А-95: 94,90 грн;
- ДП NANO Extro: 109,00 грн (+1 грн);
- ДП NANO: 106,00 грн (+1 грн);
- Газ: 54,40 грн.
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн;
- Бензин А-95: 88,90 грн;
- Бензин А-92: 86,90 грн;
- ДП (Energy): 101,90 грн;
- ДП: 99,90 грн;
- Газ: 50,90 грн (+1 грн).
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн (+1 грн);
- Бензин UPG 95: 92,90 грн (+1 грн);
- Бензин A-95: 89,90 грн (+1 грн);
- ДП upgDIESEL: 103,90 грн;
- ДП EURO DIESEL: 101,90 грн;
- Газ: 51,90 грн (+40 коп).
Нагадаємо
17 вересня "Укрнафта" та SOCAR двічі підвищили ціни на пальне. Експерт допускає подорожчання до 115–120 грн, але дефіциту не прогнозує.